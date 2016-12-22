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Грудинин объяснил необходимость счетов в иностранном банке
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Грудинин объяснил необходимость счетов в иностранном банке
Выборы президента России, 16 янв, 17:48
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Грудинин объяснил необходимость счетов в иностранном банке
Иностранные счета Павла Грудинина были открыты им для оплаты лечения матери и сестры, теперь они закрыты, сообщил кандидат от КПРФ. Ранее о том, что у Грудинина есть такие счета, говорилось в поданных им документах в ЦИК
Павел Грудинин (Фото: Global Look Press)

Кандидат в президенты от партии КПРФ Павел Грудинин объяснил необходимость счетов в иностранном банке лечением родственников за границей. Об этом он сообщил журналистам в ходе пресс-конференции, передает корреспондент РБК.

«Счета открывались в марте 2017 года, это связано с личной трагедией в семье. Мне не очень хочется это обсуждать, но, к сожалению, некоторые операции у нас в России не делаются», — сказал он.

По словам Грудинина, счетов было три, о них знала Федеральная налоговая служба (ФНС). Счета были закрыты перед его регистрацией в качестве кандидата. «28 числа [декабря — РБК.] у меня лежала в кармане бумага из банка о том, что все эти счета закрыты. А когда пришли документы 28 числа, выяснилось, что в этом банке есть два транзитных счета, о которых я даже не знал», — говорит он. Чтобы лежащие на счетах деньги не обесценивались, иностранные банки предлагают такую услугу, как покупка ценных бумаг, поясняет Грудинин, и путаница была связана именно с ними.

По его словам, после проведения всех операций на его расчетных счетах было 25 млн руб. «Я вам напомню, что мой доход за шесть лет — 157 млн руб. Я неплохо зарабатываю», — отмечает Грудинин.

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«У меня никаких счетов за границей нет, но у меня есть родственники. Да, я сделал операцию своей матери за границей, у моей сестры тоже были операции за границей. Да, в ближайшее время будет потрачено еще много денег, кстати, не только у меня, но и у моих сотрудников. Мы пролечили людей в Израиле, в США», — добавил он.

Грудинин изначально, 28 декабря, подал уведомление в ЦИК об отсутствии у него счетов, вкладов и денежных средств в иностранных банках, рассказывал член ЦИК Евгений Шевченко, сообщал ТАСС. Однако позже, 9 января, Грудинин подал в ЦИК уточнения о том, что счета в иностранном банке были, на них находилось порядка 14,4 млн руб., а также были ценные бумаги. Одновременно было подано уведомление о том, что денег на счетах больше нет, а кандидат ими не пользуется.

Позже лидер ЛДПР Владимир Жириновский обратил внимание, что Грудинин «не указал никакой информации о ценных бумагах». По его словам, там была «сумма небольшая — 5 млрд руб.». Позже об иностранных счетах Грудинина упоминали в эфире государственных телеканалов ведущие политических ток-шоу и приглашенные ими эксперты. В частности, 14 января об этом говорил председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин в эфире программы «Воскресный вечер» Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1». Кроме того, об этом говорил и ведущий программы «Воскресное время» на «Первом канале» Валерий Фадеев (также в выпуске от 14 января).

После выхода в эфир этих программ лидер КПРФ Геннадий Зюганов пожаловался президенту Владимиру Путину, председателю Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элле Памфиловой и руководителям двух телеканалов — ВГТРК и «Первого канала» — на освещение избирательной кампании Грудинина.

По словам Зюганова, телеканалы посвящают выпуски передач «дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать», однако не дают кандидату КПРФ возможности ответить на критику. Зюганов назвал такой подход «контрпропагандой против одного из ключевых кандидатов» и заявил, что считает такой подход недопустимым.

Зюганов пожаловался Путину на «шельмование» Грудинина на телеканалах
Политика

На жалобу Зюганова отреагировали в Кремле: пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские государственные телеканалы независимы в вопросах редакционной политики, и президент повлиять на нее «никоим образом» не может. Песков также посоветовал КПРФ адресовать официальную жалобу в ЦИК.

В декларации, поданной Грудининым в ЦИК (.doc), говорится, что тот заработал за шесть лет 157 млн руб., а на его счетах лежит 5,9 млн руб. Кандидат от КПРФ владеет почти 2 млн акций «Совхоза имени Ленина» и долей 4% в «ТТ Девелопмент». Впоследствии он отправил в комиссию дополнение, в котором сообщил, что у него около 14 млн руб. на счетах в банках и ценные бумаги Liechtensteinische Landesbank на более чем 20 млн руб.

Также опубликовано уведомление Грудинина (.pdf), в котором он уточнил ранее поданные данные. Согласно этому документу, в одном из банков остаток средств составил 16 тыс. руб., на другом — 14,3 млн руб. Кроме того, Грудинин задекларировал ценные бумаги.

Авторы: Елена Сухорукова, Наталья Демченко.
Теги: ЦИК , Заграничные счета , выборы президента России , Павел Грудинин
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