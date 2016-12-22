Грудинин пожаловался на визиты «дьяволов из информационного портала»

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин рассказал о провокациях в свой адрес со стороны журналистов. Об этом сообщает ТАСС.

Во время пресс-конференции Грудинин рассказал, что в Совхоз имени Ленина, которым он руководит, накануне приехал «дьявол из информационного портала Life» и «гонялся за работниками». Также сотрудники этого СМИ, по словам кандидата, снимали его и его детей в аэропорту Мюнхена. «Вы понимаете, что вы делаете? Вы берете, например, моих детей, снимаете их, выкладываете в интернете, вы показываете, где я живу», — заявил он.





Глава КПРФ Геннадий Зюганов после этих инцидентов пообещал усилить охрану Грудинина.

15 января Зюганов обратился к президенту России Владимиру Путину, главе ЦИК Элле Памфиловой, а также руководителям «Первого канала» и ВГТРК Константину Эрнсту и Олегу Добродееву с жалобой на освещение кампании Грудинина. Телеканалы, по его словам, посвящают выпуски передач «дискуссиям вокруг того, как бороться с нашим кандидатом, какие ярлыки навешивать, как его шельмовать», при этом возможности ответить кандидат не имеет.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обращение Зюганова, заявил, что государственные телеканалы независимы в вопросе редакционной политики.

Выборы президента России назначены на 18 марта.