Кремль рассказал о способности Путина «дать фору многим» по здоровью

Публично отчитываться о состоянии здоровья президента в Кремле не планируют, заявил пресс-секретарь главы государства. Он отметил, что здоровье Путина в порядке

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Российские власти не планируют отчитываться журналистам о здоровье президента Владимира Путина наподобие того, как это сделали в США, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков подчеркнул, что в российском законодательстве «обязательное обнародование данных о здоровье президента не предусмотрено». «Могу вас заверить, что президент абсолютно здоров, может дать фору многим», — добавил он.

Вопрос журналистов пресс-секретарю Путина​ был связан с заявлениями Ронни Джексона, личного врача президента США ​Дональда Трампа. После медосмотра он оценил состояние здоровья главы государства как «очень, очень хорошее». «Я не нашел причин, чтобы думать, что у президента есть какие-то проблемы с психическим здоровьем», — сказал Джексон.

Но врач также отметил, что Трамп любит фастфуд и весит 108 кг. Джексон сообщил, что президент может сесть на диету и увеличить объем физических упражнений.

В марте 2015 года Путин не появлялся на публике около десяти дней, из-за этого появились сообщения, что президент мог заболеть (агентство Reuters, в частности, назвало болезнь причиной отмены его визита в Казахстан). Песков тогда назвал подобные сообщения слухами, вызванными «весенним обострением», и сказал, что президент проводит встречи, в том числе непубличные, а повестка дня «очень напряженная» из-за ситуации в экономике.

16 марта 2015 года Путин наконец-то появился на публике: он принимал президента Киргизии Алмазбека Атамбаева. Тот сказал, что президент России «не только ходит, но и гоняет за рулем».