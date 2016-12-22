Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,06 56,38 EUR Нал. 69,66 68,70 USD Бирж. 56,49 +0,17 EUR Бирж. 69,16 -0,03 USD ЦБ. 56,39 +0,03 EUR ЦБ. 69,02 +0,21 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 11234,08 -2350,92 MOEX 2257,89 -0,16% RTS 1261,09 -0,25% Brent 69,29 -1,32% DJIA 25798,85 -0,02% Nasdaq 7223,69 -0,51% FTSE 7755,93 -0,17%
В США предложили наказать Россию на случай нового вмешательства в выборы
Лента новостей
Технологии коммуникации: как big data помогает удержать клиентов 01:17, РБК и МегаФон Назарбаев назвал отношения России и США «ушедшими в ноль» 00:56, Политика В США предложили наказать Россию на случай нового вмешательства в выборы 00:42, Политика Кадыров обвинил Запад в «информационных атаках» на Чечню 00:24, Общество Эксперты назвали самых активных депутатов Госдумы 00:00, Политика В России вырастут цены на европейские вина из-за неурожая 00:00, Бизнес «Голос» заявил о жалобах на предвыборную агитацию на телевидении 16 янв, 23:55, Общество Порошенко обвинил Россию в намерении уничтожить украинское государство 16 янв, 23:47, Политика Банкир Credit Suisse объяснил махинации с деньгами клиентов страхом 16 янв, 23:29, Бизнес Охота на покупателя: как не потерять клиента на пути до продажи 16 янв, 23:20, РБК и МегаФон В Нижнем Новгороде при взрыве газа в жилом доме пострадали два человека 16 янв, 23:00, Общество Чего хотело добиться Минкультуры иском к фигурантам дела Серебренникова 16 янв, 22:47, Общество Избитый в Краснодаре эколог получил государственную защиту 16 янв, 22:22, Общество Трамп заявил о желании видеть мигрантов в США «отовсюду» 16 янв, 22:09, Политика СМИ сообщили о переходе защитника «Зенита» в «Рубин» 16 янв, 21:57, Спорт Верховная рада отложила рассмотрение законопроекта о Донбассе 16 янв, 21:47, Политика РЖД раскрыли детали услуги по платной перевозке детей в поездах 16 янв, 21:18, Общество Адвокат ответил на заявление СК о зарплате Серебренникова в 43 млн руб. 16 янв, 21:04, Общество МВД возбудило дело после выхода сериала о «питерских» на «Дожде» 16 янв, 20:50, Технологии и медиа Мантуров назвал розничную цену автомобилей проекта «Кортеж» 16 янв, 20:45, Технологии и медиа Nestlé продаст свой кондитерский бизнес в США 16 янв, 20:43, Бизнес Размещение по Telegram: что известно о самом ожидаемом ICO 2018 года 16 янв, 20:36, Технологии и медиа «Манчестер Юнайтед» отложил покупку Санчеса из-за Мхитаряна 16 янв, 20:35, Спорт Тест: как составить психологический портрет своего клиента 16 янв, 20:32, РБК и МегаФон ЦБ обязал компании раскрывать данные об уголовных делах против менеджеров 16 янв, 20:26, Финансы СМИ узнали о планах МИД Польши уволить выпускников МГИМО 16 янв, 20:24, Политика Набиуллина отменила поездку на форум в Давос 16 янв, 20:23, Политика Глава Минздрава рассказала о борьбе с «суперсмертностью» работающих 16 янв, 20:10, Общество
В США предложили наказать Россию на случай нового вмешательства в выборы
Политика, 00:42
0
В США предложили наказать Россию на случай нового вмешательства в выборы
В США предложили ввести против России санкции на случай, если она «еще попробует вмешаться в выборы». «Документ посылает Москве однозначное послание: если вы нас атакуете, последствия будут серьезными», — заявил автор проекта
Марко Рубио (Фото: Gary McCullough / AP)

Американские сенаторы — демократ от штата Мэриленд ​Крис Ван Холлен и республиканец от ​Флориды ​Марко Рубио — представили законопроект, согласно которому в США должна быть введена ответственность в отношении «любого государства», которое станет вмешиваться в американские выборы. Также эта инициатива, как сообщает CNN, предполагает принятие Вашингтоном «дополнительных санкций» против России на случай, если она снова попытается вмешаться в этот процесс. Законопроект, как подчеркивает телеканал, предполагает, что все эти страны должны быть «наказаны».

Решение о том, вмешивалось ли какое-либо государство в выборы, по документу, в течение месяца после завершения голосования должен будет принимать директор национальной разведки США. «Защита честности наших выборов — это проблема, которой не занимается ни одна из сторон», — заявил, комментируя свою инициативу, Ван Холлен. «Учитывая промежуточные выборы, которые состоятся менее чем через год, у нас нет лишнего времени, которое мы могли бы потратить впустую, [чтобы решить этот вопрос]», — заключил он.​

Рубио в свою очередь назвал подготовленный им законопроект документом, который «посылает однозначное послание России и любому другому иностранному актору, который может решить последовать ее примеру [и вмешаться в американские выборы]». «Если вы атакуете нас, последствия будут серьезными», — сказал сенатор, добавив, что Соединенные Штаты «не могут быть страной, в которой иностранные разведывательные агентства будут влиять на политический процесс без последствий». «Этот законопроект, используя ключевые инструменты национальной безопасности, поможет обеспечить честность нашего избирательного процесса, чтобы разубедить иностранные державы от вмешательства в наши выборы», — резюмировал Рубио.

WP узнала о планах спецпрокурора по «российскому делу» допросить Трампа
Политика

Какие именно ограничения и ответственность за вмешательство в выборы предполагает этот документ CNN не уточняет, отмечая однако, что эта инициатива последовала за отчетом сенаторов от демократической партии, который они опубликовали на прошлой неделе. Согласно этому документу, США, по их мнению, «плохо подготовлены к возможному вмешательству России в промежуточные выборы в США в 2018 году, а также в президентские выборы 2020 года».​ Однако Россия, как отмечали в этой бумаге сенаторы, является не единственной потенциальной угрозой американским выборам. Вмешательства, как, по их данным, выявило разведывательное сообщество, США также стоит опасаться со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

На данный момент в Вашингтоне с середины прошлого года идет расследование дела о вмешательстве в американские выборы 2016 года Москвы. Фигурантами этого производства в том числе являются бывшие сотрудники предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Они, как полагает следствие, в ходе кампании вступали в «заведомо незаконные» контакты с российскими дипломатами и чиновниками. В России обвинения во вмешательстве в выборы в США ранее неоднократно отрицали.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: законопроект , США Россия , вмешательство в выборы
Главное
В России вырастут цены на европейские вина из-за неурожая Бизнес
Материалы по теме
Трамп усомнился в возможном допросе по «российскому делу» Политика
Трамп впервые отреагировал на признания Флинна по «российскому делу» Политика
WP узнала о планах спецпрокурора по «российскому делу» допросить Трампа Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.