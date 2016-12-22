В США предложили наказать Россию на случай нового вмешательства в выборы

В США предложили ввести против России санкции на случай, если она «еще попробует вмешаться в выборы». «Документ посылает Москве однозначное послание: если вы нас атакуете, последствия будут серьезными», — заявил автор проекта

Марко Рубио (Фото: Gary McCullough / AP)

Американские сенаторы — демократ от штата Мэриленд ​Крис Ван Холлен и республиканец от ​Флориды ​Марко Рубио — представили законопроект, согласно которому в США должна быть введена ответственность в отношении «любого государства», которое станет вмешиваться в американские выборы. Также эта инициатива, как сообщает CNN, предполагает принятие Вашингтоном «дополнительных санкций» против России на случай, если она снова попытается вмешаться в этот процесс. Законопроект, как подчеркивает телеканал, предполагает, что все эти страны должны быть «наказаны».

Решение о том, вмешивалось ли какое-либо государство в выборы, по документу, в течение месяца после завершения голосования должен будет принимать директор национальной разведки США. «Защита честности наших выборов — это проблема, которой не занимается ни одна из сторон», — заявил, комментируя свою инициативу, Ван Холлен. «Учитывая промежуточные выборы, которые состоятся менее чем через год, у нас нет лишнего времени, которое мы могли бы потратить впустую, [чтобы решить этот вопрос]», — заключил он.​

Рубио в свою очередь назвал подготовленный им законопроект документом, который «посылает однозначное послание России и любому другому иностранному актору, который может решить последовать ее примеру [и вмешаться в американские выборы]». «Если вы атакуете нас, последствия будут серьезными», — сказал сенатор, добавив, что Соединенные Штаты «не могут быть страной, в которой иностранные разведывательные агентства будут влиять на политический процесс без последствий». «Этот законопроект, используя ключевые инструменты национальной безопасности, поможет обеспечить честность нашего избирательного процесса, чтобы разубедить иностранные державы от вмешательства в наши выборы», — резюмировал Рубио.

Какие именно ограничения и ответственность за вмешательство в выборы предполагает этот документ CNN не уточняет, отмечая однако, что эта инициатива последовала за отчетом сенаторов от демократической партии, который они опубликовали на прошлой неделе. Согласно этому документу, США, по их мнению, «плохо подготовлены к возможному вмешательству России в промежуточные выборы в США в 2018 году, а также в президентские выборы 2020 года».​ Однако Россия, как отмечали в этой бумаге сенаторы, является не единственной потенциальной угрозой американским выборам. Вмешательства, как, по их данным, выявило разведывательное сообщество, США также стоит опасаться со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи.

На данный момент в Вашингтоне с середины прошлого года идет расследование дела о вмешательстве в американские выборы 2016 года Москвы. Фигурантами этого производства в том числе являются бывшие сотрудники предвыборного штаба президента США Дональда Трампа. Они, как полагает следствие, в ходе кампании вступали в «заведомо незаконные» контакты с российскими дипломатами и чиновниками. В России обвинения во вмешательстве в выборы в США ранее неоднократно отрицали.