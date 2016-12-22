WP узнала о планах спецпрокурора по «российскому делу» допросить Трампа

Спецпрокурор США по «российскому делу» сообщил, что его команда собирается допросить Дональда Трампа. Ранее источники WP утверждали, что президент США надеется — расследование этого производства завершится до конца 2017 года

Дональд Трамп (Фото: Chris Kleponis / Consolidated / dpa / Global Look Press)

Спецпрокурор США по делу о вмешательстве России в выборы США 2016 года Роберт Мюллер сообщил адвокатам президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джону Дауду и Джеку Секулову о том, что его команда собирается допросить американского лидера в рамках этого производства. Об этом газете The Washington Post (WP) сообщили два знакомых с ситуацией источника.

По их данным, юристам Мюллер об этом рассказал в ходе личной встречи, которая состоялась в конце декабря. Теперь допрос главы США, как уточнил один из собеседников издания, может состояться «в ближайшие недели». Трампу, как добавил источник WP, по его мнению, «выгодно» участвовать в этом процессе, потому что только так он сможет доказать, что его президентская кампания никак не была согласована с Москвой.

Однако адвокаты Трампа, как замечают два знакомых с ситуацией собеседника The Washington Post, «неохотно» готовы позволить президенту США подвернуться допросу «без четких указаний». Со времени декабрьской встречи с Мюллером, по их словам, юристы Белого дома уже обсудили со спецпрокурором вопросы о том, может ли Трамп предоставить «письменные ответы» на часть вопросов в рамках «российского дела». Также от Мюллера они потребовали предоставить доказательства того, что представители команды спецпрокурора не могут получить информацию, о которой они надеются спросить Трампа, без допроса.

Дауд и Секулов комментировать WP эту информацию отказались. Юрист администрации Трампа Тай Кобб в свою очередь заявил, что Белый дом связи с командой спецпрокурора по «российскому делу» не комментирует «из уважения к процессу». Администрация президента США продолжает сотрудничать со следствием для скорейшего завершения этого расследования, добавил он.

Ранее The Washington Post со ссылкой на нескольких друзей Дональда Трампа сообщила о том, что президент США надеется — расследование дела о вмешательстве России в выборы США 2016 года завершится до конца 2017 года. Оно было начато в середине прошлого года, в том числе, из-за сообщений о контактах членов предвыборного штаба Трампа с российскими чиновниками и дипломатами.

Позже The New York Times со ссылкой на знакомые с ситуацией источники написала, что Вашингтон начал расследование этого дела после того, как советник президента США Дональда Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, «сильно выпив» в баре, рассказал австралийскому дипломату, что у Москвы, по его данным, есть политический компромат на основного соперника Трампа в президентской гонке — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. Затем эта информация, по словам собеседников газеты, оказалась у ФБР.