Reuters сообщил о визите глав индийских оружейных компаний в Россию

Главы индийских производителей вооружений посещали Россию перед визитом Путина в Нью-Дели для переговоров об оборонном сотрудничестве, пишет Reuters. Речь идет о производстве деталей для МиГ-29, систем ПВО и других вооружений

Владимир Путин и Нарендра Моди (Фото: Администрация Президента России)

Руководители ведущих индийских производителей вооружений, включая компанию Adani Defence и Bharat Forge, посещали в этом году Россию для обсуждения потенциальных совместных предприятий.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, и один — в индийском правительстве. Представители обеих компаний это опровергли.

Встречи состоялись в рамках визита индийской оборонно-промышленной делегации 29–30 октября во главе с замминистра обороны Сандживом Кумаром перед декабрьской поездкой Владимира Путина в Индию, отмечает агентство. Тогда обсуждалась возможность производства запчастей для истребителей МиГ-29, российских систем ПВО и других вооружений, а также российское предложение о создании в Индии производства для разработки оборудования, которое потенциально могло бы экспортироваться в Россию, говорится в статье.

На этих переговорах присутствовала делегация представителей оборонных подразделений индийских конгломератов, государственных компаний, а также стартапов, занимающихся разработкой беспилотных летательных аппаратов и искусственного интеллекта для военного применения, рассказал Reuters один из собеседников.

Представитель компании Bharat Forge опроверг эти утверждения. А представитель Adani Group заявил, что руководители каких-либо из их компаний не присутствовали на встречах. «Ни один представитель Adani не присутствовал и не принимал участия ни в каких встречах в России — официальных или иных. Любые сообщения, утверждающие или подразумевающие обратное, являются ложными», — подчеркнули в компании.

Министерство обороны Индии, в свою очередь, отказалось комментировать эту новость агентству.

Любое потенциальное сотрудничество с Россией рискует сорвать планы индийских оборонных компаний по совместной разработке западного вооружения, сказано в статье. Ранее западные дипломаты заявляли, что ключевым препятствием для передачи Индии секретных военных технологий являются ее оборонные связи с Россией и огромное количество оружия российского происхождения, используемого индийскими вооруженными силами (около 36%), пишет агентство.

15 декабря президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение с Индией о порядке взаимного направления военного контингента, кораблей и самолетов на территории друг друга. Само соглашение было подписано 18 февраля 2025 года.

В том же месяце Россия и Индия также подписали соглашение, упрощающее взаимодействие между министерствами обороны обеих стран при организации совместных мероприятий. Кроме того, Москва предложила Индии помощь в разработке и создании современных боевых самолетов.

Индия стабильно входит в пятерку крупнейших покупателей российских вооружений. Сотрудничество двух стран в этой сфере началось в середине 1950-х годов. В настоящее время вооруженные силы Индии на 70% оснащены продукцией советского или российского производства, указано на сайте «Рособоронэкспорта».