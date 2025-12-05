Путин завершил визит в Индию

Визит Путина продлился 4 и 5 декабря. За время прибывания в Индии президент провел несколько переговоров, и принял участие в различных церемониях и мероприятиях. За время визита было подписано более 25 соглашений

Фото: Ирина Полина / ТАСС

Президент России Владимир Путин вылетел из Индии, его государственный визит в эту страну завершен, передает ТАСС.

Путин пробыл в Индии два дня — 4 и 5 декабря. Это первая поездка российского лидера в Индию за четыре года.

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

В первый день у президента состоялась неформальная встреча с Моди. Как рассказал позднее помощник Путина Юрий Ушаков, беседа продлилась более двух с половиной часов. Он также предположил, что переговоры по Украине было одной из главных тем разговора политиков.

На следующий день российский лидер совместно с премьер-министром республики принял участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. Помимо этого 5 декабря состоялись официальные переговоры между российской и индийской делегациями.

Путин также посетил церемонию запуска телеканала RT India, посетил мемориал Махатмы Ганди и провел встречу с президентом Индии Драупади Мурму.

По итогам визита было подписано в общей сложности более 25 межведомственных и коммерческих соглашений, которые ранее были анонсированы. В частности, лидеры приняли программу экономического сотрудничества и программу культурных обменов до 2030 года.