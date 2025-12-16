В Москве на фоне атаки дрона ввели ограничения во Внуково

После объявления об ограничении полетов во Внуково Собянин сообщил о третьем с утра дроне, сбитом на подлете к Москве. Ограничения во Внуково действовали 10 минут, за это время один борт ушел на запасной аэродром

Фото: Наталья Шатохина / NEWS.ru / Global Look Press

В московском аэропорту Внуково ввели ограничения на прием и вылет самолетов, сообщила Росавиация.

Спустя две минуты столичный мэр Сергей Собянин сообщил, что силами ПВО Минобороны уничтожен беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

Ограничения во Внуково действовали десять минут — в 13:04 мск представитель Росавиации Артем Кореняко объявил об их снятии. За это время на запасной аэродром ушел один самолет.

Это третий дрон, сбитый с начала дня на подлете к Москве. О первых двух попытках атак Собянин сообщил в 7:28 и 8:25 мск соответственно. Примерно за час до этого в районе аэропорта Шереметьево ввели временные ограничения на использование воздушного пространства. В связи с этим аэропорт принимал и выпускал рейсы только по согласованию с соответствующими органами, рассказали в Росавиации.

Шереметьево сообщило о снятии ограничений в 9:13 мск.