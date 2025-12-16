 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Военная операция на Украине⁠,
0

Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
Москва третий день подряд подвергается налетам беспилотников. Утром 16 декабря Собянин сообщил об одном сбитом БПЛА, а незадолго до этого Росавиации объявила об ограничениях для Шереметьево

Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.

На месте падения обломков работают экстренные службы.

Собянин оценил надежность московской системы защиты от дронов
Политика
Фото:Кирилл Каллиников / РИА Новости

Незадолго до этого представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении ограничений на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Шереметьево. Прием и отправка рейсов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Кореняко также предупредил о возможных корректировках в расписании полетов.

Москва неоднократно подвергалась атакам дронов. Накануне, 15 декабря, Собянин сообщил об уничтожении 21 летевшего на столицу беспилотника. 14 декабря на подлете к Москве сбили один дрон.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
атака дронов беспилотники БПЛА Москва Сергей Собянин
Сергей Собянин фото
Сергей Собянин
политик, Мэр Москвы
21 июня 1958 года

Как сочетать вино и еду:
документальный фильм

Гармония вина и еды

Виноделы Кубани

Шефы и их блюда

Путешествие по краю
Подробнее
Материалы по теме
Над регионами России за три часа сбили почти 100 беспилотников
Политика
Военные отразили атаку БПЛА на Ростов-на-Дону
Политика
В Смоленской области сбили четыре дрона
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

Считаем дни
до Нового года

Реклама ООО “БОРК Импорт”

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 93,23 (-0,34) Инвестиции, 07:56 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 79,45 (-0,28) Инвестиции, 07:56
Посольство России в Мексике предупредило о возможном ответе на тарифы Экономика, 08:19
Минобороны сообщило о 83 сбитых за ночь дронах Политика, 08:13
Politico узнало, что предложение США о гарантиях безопасности «не вечно» Политика, 08:09
Что успеть сделать в бухгалтерии и кадрах до конца 2025 года — чек-листПодписка на РБК, 08:05
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:05
Что общего между скачками российских акций и биткоина. Разбор РБКПодписка на РБК, 08:01
Эксперт НПФ «Будущее» спрогнозировала сокращение количества фондов Инвестиции, 08:00
Определите свой тип лидерства
Это займет всего 5 минут
Пройти тест
Экс-соперник Александра Емельяненко утонул в Бразилии Спорт, 07:54
Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона Политика, 07:33
Подозреваемый в теракте на подстанции признался в планах поджечь поезда Политика, 07:31
«Курс ₽85–90 за доллар» в 2026 году: как действия Трампа укрепили рубльПодписка на РБК, 07:30
На Байконур привезли все детали для ремонта стартового стола Технологии и медиа, 07:30
В Москве спрогнозировали мокрый снег и гололедицу Общество, 07:30
В госучреждениях Камчатки из-за непогоды сократили рабочий день Общество, 07:29