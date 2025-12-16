Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона
Москва третий день подряд подвергается налетам беспилотников. Утром 16 декабря Собянин сообщил об одном сбитом БПЛА, а незадолго до этого Росавиации объявила об ограничениях для Шереметьево
Средства ПВО сбили летевший на Москву беспилотник, сообщил мэр Сергей Собянин в телеграм-канале.
На месте падения обломков работают экстренные службы.
Незадолго до этого представитель Росавиации Артем Кореняко объявил о введении ограничений на использование воздушного пространства в районе столичного аэропорта Шереметьево. Прием и отправка рейсов осуществляются по согласованию с соответствующими органами. Кореняко также предупредил о возможных корректировках в расписании полетов.
Москва неоднократно подвергалась атакам дронов. Накануне, 15 декабря, Собянин сообщил об уничтожении 21 летевшего на столицу беспилотника. 14 декабря на подлете к Москве сбили один дрон.
