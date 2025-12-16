 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

В Хельсинки заявили, что у ЕС нет альтернатив конфискации активов России

Финский премьер Орпо: у ЕС нет вариантов, кроме конфискации активов России
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций

У государств — членов Европейского союза нет запасных вариантов помощи Киеву, кроме как передачи конфискованных российских активов. Об этом заявил премьер Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times.

«Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов», — сказал он.

Орпо также призвал всех членов ЕС проявить солидарность со странами «восточного фланга», которые увеличивают свои расходы на оборону. «Ясно, что нам нужна финансовая поддержка [со стороны Брюсселя]», — считает финский премьер.

Большинство замороженных российских активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Ранее он сообщил, что семь из 27 стран — членов ЕС не поддерживают идею конфискации замороженных в Европе российских активов. К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против «репарационного кредита» для Украины, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Еврокомиссия в начале декабря одобрила два варианта поддержки Украины, в том числе «потенциальный репарационный кредит» за счет российских активов. В пятницу, 12 декабря, Евросоюз принял решение о заморозке активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении. В тот же день Центробанк России подал иск к Euroclear. Источники РБК рассказали, что точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 руб. ($229 млрд).

Москва считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и грозит «серьезными последствиями». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что распоряжение суверенными активами без согласия Москвы является противоправным действием.

Авторы
Теги
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Финляндия российские активы санкции Euroclear НАТО

