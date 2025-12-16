В Хельсинки заявили, что у ЕС нет альтернатив конфискации активов России

У государств — членов Европейского союза нет запасных вариантов помощи Киеву, кроме как передачи конфискованных российских активов. Об этом заявил премьер Финляндии Петтери Орпо в интервью Financial Times.

«Я не хочу об этом думать. Потому что у нас нет других вариантов», — сказал он.

Орпо также призвал всех членов ЕС проявить солидарность со странами «восточного фланга», которые увеличивают свои расходы на оборону. «Ясно, что нам нужна финансовая поддержка [со стороны Брюсселя]», — считает финский премьер.

Большинство замороженных российских активов находится в бельгийском депозитарии Euroclear. Ранее он сообщил, что семь из 27 стран — членов ЕС не поддерживают идею конфискации замороженных в Европе российских активов. К Бельгии, Венгрии и Словакии, которые изначально выступали против «репарационного кредита» для Украины, присоединились Италия, Болгария, Мальта и Чехия.

Еврокомиссия в начале декабря одобрила два варианта поддержки Украины, в том числе «потенциальный репарационный кредит» за счет российских активов. В пятницу, 12 декабря, Евросоюз принял решение о заморозке активов на сумму €210 млрд на неопределенный срок вместо голосования каждые шесть месяцев о ее продлении. В тот же день Центробанк России подал иск к Euroclear. Источники РБК рассказали, что точная сумма претензий составляет 18 172 971 903 836 руб. ($229 млрд).

Москва считает любые действия со своими зарубежными активами воровством и грозит «серьезными последствиями». Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что распоряжение суверенными активами без согласия Москвы является противоправным действием.