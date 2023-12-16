ВСЕГЕИ объяснил смену логотипа «омоложением» повестки

Научно-исследовательский геологический институт им. Карпинского изменил логотип с аббревиатурой ВСЕГЕИ и убрал его с сайта. Там пояснили, что логотип изменился несколько месяцев назад ради «омоложения международной повестки»

Фото: vsegei.ru

Во Всероссийском научно-исследовательском геологическом институте имени Карпинского (ВСЕГЕИ) в Санкт-Петербурге заявили РБК, что логотип на сайте изменился несколько месяцев назад ради «омоложения международной повестки».

«Логотип, название и цвета поменялись на сайте несколько месяцев назад. При этом аббревиатура ВСЕГЕИ является брендом без преувеличения мирового значения. Многие знают нас именно благодаря ей. Среди задач нового руководства Института Карпинского в том числе «омоложение» международной повестки, и здесь Karpinsky Institute выглядит привлекательнее старой аббревиатуры», — пояснили в пресс-службе НИИ.

Ранее на то, что ВСЕГЕИ изменил логотип и убрал аббревиатуру со своего сайта, заменив ее на «Институт Карпинского», в частности, обратил внимание телеграм-канал «Питер Live».

В институте отметили, что прежняя аббревиатура сохранится в уставных документах и что изменения никакого отношения к поправкам к закону не имеют.

«Мы твердо стоим на плечах предшественников и не забываем свои корни», — подчеркнули в Институте Карпинского.

На сайте НИИ сообщается, что институт им. Карпинского принадлежит Федеральному агентству по недропользованию (Роснедра). Он является преемником первого государственного геологического учреждения России — Геологического комитета, основанного в Петербурге 31 января 1882 года указом императора Александра III с целью систематического изучения геологического строения России. Учреждение занимается, в частности, «обеспечением и выполнением работ по государственному геологическому картографированию территории Российской Федерации и ее прилегающих акваторий».

В декабре 2022 года президент Владимир Путин подписал закон о запрете «пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола» среди всех возрастов. В конце ноября этого года Верховный суд признал экстремистской организацией «международного общественного движения ЛГБТ», его деятельность запрещена. При этом Путин заявлял, что представители ЛГБТ — тоже часть общества.