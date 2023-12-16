Bild сообщила о новой тактике Украины вместо возвращения территорий

Киев теперь пытается нанести российским силам максимальный урон, вместо того чтобы пытаться вернуть территории, пишет Bild. Путин заявил на этой неделе, что российские войска улучшают позиции почти на всей линии соприкосновения

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Украина поменяла тактику ведения боевых действий: отложила планы по возвращению территорий и вместо этого намерена наносить максимальный урон российской стороне, пишет немецкая газета Bild со ссылкой на украинских военных, а также бывшего западного военного, который ранее давал советы Киеву.

«Теперь больше нет давления, поэтому мы просто стремимся к максимальным потерям у противника. Позиции не имеют значения, главное, чтобы большинство украинцев остались живы», — сказал один из собеседников издания.

Бывший западный военный говорит, что так Киев собирается добиться остановки наступления Москвы. Чтобы ВСУ могли вернуться к цели возвращения территорий, необходимо либо нанести российским силам большие потери, либо дождаться «оружия, меняющего правила игры», говорит он.

Ранее газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники писала, что военные США и Украины занялись поиском новой стратегии на фоне неудач украинского контрнаступления. К реализации стратегии они смогут приступить в начале 2024 года, говорилось в материале.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на фронте нет кризисной ситуации, произошло замедление боевых действий в связи с приходом зимы.

Украина начала контрнаступление в первые дни июня. Владимир Путин много раз называл его провалом. По данным российского министра обороны Сергея Шойгу на начало декабря, с лета ВСУ потеряли свыше 125 тыс. человек и 16 тыс. единиц разного вооружения.

14 декабря во время прямой линии Путин сказал, что по всей линии боестолкновения российские войска улучшают свое положение. «Практически по всей линии соприкосновения, скажем скромно, наши силы улучшают свое положение. Почти все находятся в активной стадии действий», — сказал он.



Президент подчеркнул, что ВСУ несут чувствительные потери, он назвал это глупым и безответственным со стороны политического руководства Украины.

Потери российской стороны последний раз Шойгу раскрывал в сентябре прошлого года, после объявления частичной мобилизации, — 5937 погибших. В то же время с украинской стороны, утверждал министр, погибли более 61 тыс. человек.