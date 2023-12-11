Аргентина проведет саммит по Украине
Аргентина в начале 2024 года проведет саммит лидеров стран Латинской Америки по урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, передает Bloomberg. Это предложение в воскресенье, 10 декабря, обсудили президент Украины Владимир Зеленский и новый президент Аргентины Хавьер Милей. Пресс-служба последнего от комментариев отказалась.
Жовква сказал, что у двух президентов был «обстоятельный разговор». Зеленский после Аргентины отправился с визитом в США, в ходе которого он намерен добиться продолжения военной поддержки Украины. Россия такую поддержку осуждает.
Зеленский прилетел в Аргентину для участия в инаугурации президента Милея. С инициативой принять саммит по Украине последний выступил в конце ноября.
У России и Украины разные подходы к урегулированию конфликта. Киев настаивает, что в основу должна лечь разработанная им «формула мира», которая предполагает полный вывод российских войск. Москва заявляет, что переговоры невозможны без признания сложившихся территориальных реалий — Крым входит в состав России с 2014 года, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — с конца 2022 года. Президент Владимир Путин также неоднократно обращал внимание на то, что Украина сама себе запретила вести с ним переговоры.