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Военная операция на Украине ,  
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Аргентина проведет саммит по Украине

Президент Аргентины Милей согласился провести саммит по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
В офисе Зеленского рассказали, что у него и нового президента Милея был обстоятельный разговор и Аргентина согласилась провести саммит в следующем году. Россия для урегулирования конфликта требует «признать реалии на земле»
Во время встречи Владимира Зеленского и Хавьера Милея в Буэнос-Айресе, 10 декабря 2023 года
Во время встречи Владимира Зеленского и Хавьера Милея в Буэнос-Айресе, 10 декабря 2023 года (Фото: офис президента Украины / Reuters)

Аргентина в начале 2024 года проведет саммит лидеров стран Латинской Америки по урегулированию конфликта вокруг Украины, заявил замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква, передает Bloomberg. Это предложение в воскресенье, 10 декабря, обсудили президент Украины Владимир Зеленский и новый президент Аргентины Хавьер Милей. Пресс-служба последнего от комментариев отказалась.

Жовква сказал, что у двух президентов был «обстоятельный разговор». Зеленский после Аргентины отправился с визитом в США, в ходе которого он намерен добиться продолжения военной поддержки Украины. Россия такую поддержку осуждает.

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Фото:Martyn Aim / Getty Images

Зеленский прилетел в Аргентину для участия в инаугурации президента Милея. С инициативой принять саммит по Украине последний выступил в конце ноября.

У России и Украины разные подходы к урегулированию конфликта. Киев настаивает, что в основу должна лечь разработанная им «формула мира», которая предполагает полный вывод российских войск. Москва заявляет, что переговоры невозможны без признания сложившихся территориальных реалий — Крым входит в состав России с 2014 года, а ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области — с конца 2022 года. Президент Владимир Путин также неоднократно обращал внимание на то, что Украина сама себе запретила вести с ним переговоры.

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Владимир Зеленский Хавьер Милей Украина саммит урегулирование конфликта Латинская Америка
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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