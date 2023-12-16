«Страна» и УНИАН сообщили, что в ресторанах Киева раздают повестки

«Страна» и УНИАН сообщили о рейдах СБУ и военкомов в ресторанах Киева

Сотрудники СБУ и военкомы раздают повестки посетителям и персоналу ресторанов Киева, пишет «Страна». В СБУ заявили о «контрдиверсионных мерах». В начале декабря издание сообщило о вручении повесток в тренажерных залах Ужгорода

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в сопровождении людей в камуфляже проводят рейды по крупным ресторанам Киева и раздают повестки, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По данным издания, рейды прошли по меньшей мере в четырех крупных ресторанах столицы. В заведение заходит группа из 25-30 человек, после чего правоохранители начинают проверку документов у посетителей.

Источники «Страны» и УНИАН в СБУ назвали происходящее «контрдиверсионными мерами безопасности»: сотрудники службы совместно с МВД и Миграционной службой уже третий день проверяют «потенциально причастных к противоправной деятельности». «В то же время представители ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — РБК) проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета», — добавил источник в СБУ.

Ресторатор одного из заведений уточнил в комментарии «Стране», что военкомы не могут зайти в рестораны без сотрудников СБУ, они «вручают повестки персоналу и гостям».

В начале декабря «Страна» сообщила, что сотрудники военкомата пришли с рейдом в несколько тренажерных залов Ужгорода на западе Украины. Они выдали повестки и тем, кто тренировался, и тренерам. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк, комментируя это, назвал новую волну мобилизации на Украине «сложной». Он добавил, что государство готовит новую программу по работе с людьми, «которые не очень понимают, что такое война и к чему она может привести».

После начала военной операции украинские власти объявили всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Как подсчитала Би-би-си в ноябре 2023 года, около 20 тыс. украинских мужчин незаконно покинули страну, чтобы избежать призыва, еще свыше 21 тыс. пытались уехать, но их поймали.

В конце ноября экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что время популярных решений по вопросам мобилизации прошло. Она отметила, что украинцы, как «взрослое общество, должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости».