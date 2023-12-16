 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

«Страна» и УНИАН сообщили, что в ресторанах Киева раздают повестки

«Страна» и УНИАН сообщили о рейдах СБУ и военкомов в ресторанах Киева
Сюжет
Военная операция на Украине
Сотрудники СБУ и военкомы раздают повестки посетителям и персоналу ресторанов Киева, пишет «Страна». В СБУ заявили о «контрдиверсионных мерах». В начале декабря издание сообщило о вручении повесток в тренажерных залах Ужгорода

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в сопровождении людей в камуфляже проводят рейды по крупным ресторанам Киева и раздают повестки, сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники.

По данным издания, рейды прошли по меньшей мере в четырех крупных ресторанах столицы. В заведение заходит группа из 25-30 человек, после чего правоохранители начинают проверку документов у посетителей.

Источники «Страны» и УНИАН в СБУ назвали происходящее «контрдиверсионными мерами безопасности»: сотрудники службы совместно с МВД и Миграционной службой уже третий день проверяют «потенциально причастных к противоправной деятельности». «В то же время представители ТЦК (так на Украине называют военкоматы. — РБК) проводят проверку военнообязанных граждан Украины, которые могут нарушать правила военного учета», — добавил источник в СБУ.

Ресторатор одного из заведений уточнил в комментарии «Стране», что военкомы не могут зайти в рестораны без сотрудников СБУ, они «вручают повестки персоналу и гостям».

Подоляк назвал сложной новую волну мобилизации на Украине
Политика

В начале декабря «Страна» сообщила, что сотрудники военкомата пришли с рейдом в несколько тренажерных залов Ужгорода на западе Украины. Они выдали повестки и тем, кто тренировался, и тренерам. Советник главы офиса президента Михаил Подоляк, комментируя это, назвал новую волну мобилизации на Украине «сложной». Он добавил, что государство готовит новую программу по работе с людьми, «которые не очень понимают, что такое война и к чему она может привести».

После начала военной операции украинские власти объявили всеобщую мобилизацию, а мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запретили покидать страну. Как подсчитала Би-би-си в ноябре 2023 года, около 20 тыс. украинских мужчин незаконно покинули страну, чтобы избежать призыва, еще свыше 21 тыс. пытались уехать, но их поймали.

Программа развития РБК Pro Публичные выступления: как чувствовать себя уверенно

В конце ноября экс-замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что время популярных решений по вопросам мобилизации прошло. Она отметила, что украинцы, как «взрослое общество, должны эти вещи понять и не ожидать, что каждый день должны быть хорошие новости». 

Авторы
Теги
София Шошина София Шошина
Киев Украина повестки рейды рестораны
Материалы по теме
Подоляк назвал сложной новую волну мобилизации на Украине
Политика
На Украине «мобилизовали» кошек на борьбу с грызунами в окопах
Политика
В Сумах заявили о провале плана по мобилизации в ВСУ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 16 декабря
EUR ЦБ: 98,42 (+0,68) Инвестиции, 15 дек, 16:09 Курс доллара на 16 декабря
USD ЦБ: 89,7 (+0,02) Инвестиции, 15 дек, 16:09
«Страна» и УНИАН сообщили, что в ресторанах Киева раздают повестки Политика, 02:00
NYT назвала причину смерти звезды «Друзей» Мэттью Перри Общество, 01:54
FT рассказал, когда страны Запада «промахнулись» с поддержкой Украины Политика, 01:42
В Киеве прозвучали взрывы Политика, 01:01
Ваенге стало плохо во время спектакля в Театре на Бронной Общество, 00:57
Правительство установило правила по смене пола при врожденных аномалиях Общество, 00:48
Минобороны после массовой атаки Крыма сообщила о еще шести сбитых дронах Политика, 00:36
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Эксперты рассказали, как повлияет на людей мощная вспышка на Солнце Общество, 00:29
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки Политика, 15 дек, 23:59
Снег в Москве не убирают: куда жаловаться на плохую уборку снега и лед Недвижимость, 15 дек, 23:59
В РПЦ назвали нелепым решение Киева объявить патриарха Кирилла в розыск Общество, 15 дек, 23:53
Путин заявил о резком увеличении числа сдающихся в плен украинских солдат Политика, 15 дек, 23:33
Макрон заявил, что Евросоюзу «еще очень далеко» до расширения Политика, 15 дек, 23:23
Для управления Пулково после отстранения иностранцев создали холдинг Бизнес, 15 дек, 23:04