В Перу объявят чрезвычайное положение для разблокировки дорог

Военные также возьмут на себя защиту ключевой инфраструктуры, в том числе аэропортов и гидроэлектростанций, сообщил министр обороны Альберто Отарола

Вооруженные силы Перу возьмут на себя защиту ключевой инфраструктуры, такой как аэропорты и гидроэлектростанции, из-за непрекращающихся протестов по всей стране, заявил министр обороны Альберто Отарола, его слова приводит Reuters. Аэропорты в Апуримаке, Арекипе и Куско были закрыты.

Кроме того, по словам Отаролы, правительство объявит чрезвычайное положение на автомобильных дорогах, которые были перекрыты в ходе протестов. Он призвал демонстрантов к мирным протестам и диалогу с властями. «Мы собираемся взять под свой контроль национальную сеть дорог по всей стране, чтобы обеспечить свободный проезд всех перуанцев, и они смогут адекватно пользоваться правами, которые им гарантирует Конституция», — сказал глава Минобороны. Он добавил, что военные совместно с национальной полицией будут поддерживать порядок в Ике, Арекипе и Андауайласе.

Чрезвычайное положение уже введено в Абанкае, Андауайласе, Чинчеро, Котабамбас, Антабамбе и др. Его планируется объявить также в Ике и Арекипе.

Протесты в Перу начались в начале декабря, после того как парламент (большинство принадлежит оппозиции) объявил импичмент президенту Педро Кастильо в связи «постоянной моральной недееспособностью». Его задержали. Кастильо отверг обвинения. Полномочия главы государства перешли к вице-президенту Перу Дине Болуарте, которая предложила провести досрочные выборы, а также конституционную реформу в 2024 году.

Протестующие требуют проведения досрочных президентских выборов и роспуска парламента. В ходе протестов семь человек погибли. Кроме того, более сотни полицейских пострадали.