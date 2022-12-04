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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Politico узнало об опасениях Пентагона из-за средств на помощь Украине

Politico: Пентагон обеспокоен из-за рисков для финансирования помощи Украине
Решение о временном финансировании правительства остановит закупку Вашингтоном новых бомбардировщиков B-21 и ограничит выделение средств на модернизацию «ядерной триады» США, пишет Politico
Пентагон
Пентагон (Фото: Reuters)

Потенциальное утверждение Конгрессом США решения о временном финансировании правительства на 2023 финансовый год (начался 1 октября) может привести к остановке военной помощи Украине уже весной, опасаются высокопоставленные чиновники Пентагона, пишет Politico со ссылкой на источники и внутренние документы ведомства.

Резолюция о продолжении финансирования (Continuing resolution или CR) — временная мера в США, которая позволяет продолжать выделение средств на основные нужды правительства в случае, если Конгресс не смог согласовать бюджет. В сентябре Джо Байден подписал закон о временном финансировании, который действует до 16 декабря. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси не исключила утверждения аналогичного решения, но уже сроком на год.

В Пентагоне считают, что годовой CR может ограничить возможности оказывать помощь Украине, в том числе в части поставок боеприпасов. Кроме того, может быть задержана модернизация промышленной базы для несколько ключевых систем, включая танки Abrams, а также гаубицы M777, которые США передают Украине.

Кроме того, CR лишит финансирования модернизацию «ядерной триады» почти на $5 млрд, а также остановит закупку нового американского бомбардировщика B-21 в следующем году (на это нужно $1,8 млрд, но в случае годового CR финансирование ограничится $108 млн). Принятие документа сорвет планы по созданию новых систем вооружения, в том числе противокорабельных и других ракет, а также станет препятствием для разработки нового гиперзвукового оружия, отмечает издание.

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Теги
Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Военная операция на Украине поставки оружия США Пентагон
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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