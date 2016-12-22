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СМИ узнали о секретном совещании у Лукашенко по независимости Белоруссии
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СМИ узнали о секретном совещании у Лукашенко по независимости Белоруссии
Политика, 12:15
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СМИ узнали о секретном совещании у Лукашенко по независимости Белоруссии
Александр Лукашенко провел совещание с высшим руководством Белоруссии, посвященное «российскому давлению», узнало издание «Наша Нива». На нем решили «до конца стоять за независимость», рассказали источники газеты
Александр Лукашенко (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

Резонансному заявлению президента Белоруссии Александра Лукашенко о желании России «инкорпорировать Белоруссию» предшествовало закрытое совещание высшего руководства страны, пишет издание «Наша Нива» со ссылкой на два источника.

На совещании обсуждались меры, которые необходимо предпринять «в условиях давления с российской стороны».

«Было большое совещание у президента. [На нем говорилось]​ до конца стоять за независимость. Все поддержали это», — рассказал собеседник издания.

Кроме того, сотрудники государственных структур Белоруссии рассказали, что получили поручение «пристальнее следить за информационным полем».

​Издание также приводит реплику «некоторых людей» из правительства страны, которые считают, что на налоговый маневр [России] нужно отвечать «не совещаниями, а реформами».

Лукашенко заподозрил Россию в стремлении присоединить Белоруссию
Политика

Ранее, 14 декабря, на пресс-конференции в Минске Лукашенко заявил, что для него важно сохранить относительную независимость от других стран. «Если нас хотят, как [лидер ЛДПР Владимир] Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда. И если такими категориями руководство России мыслит, это во вред самой России <...>. Для нас, запомните, святое — это суверенитет, я уже об этом говорил», — отметил белорусский лидер.

По его мнению, под предлогом «глубокой интеграции» Россия хочет инкорпорировать Белоруссию в свой состав. «Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России, — подчеркнул он тогда. — Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны».

Силуанов отказал Минску в компенсации в $310 млн за налоговый маневр
Экономика

Кроме того, в Минске посчитали, что в 2019 году страна потеряет около $300 млн при цене на нефть $70 за баррель из-за российского налогового маневра в нефтяной отрасли. При этом за шесть лет потери могут составить около $10 млрд, заявлял белорусский Минфин. Российский министр финансов Антон Силуанов на это ответил, что Москва не обещала выплачивать Белоруссии компенсации из-за реализации налогового маневра в России.

Автор: Владислав Гордеев.
Теги: независимость , Александр Лукашенко , Белоруссия
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