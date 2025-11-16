В ЕС связали падение экономики с возращением к власти Трампа
Чиновники Евросоюза могут сократить прогноз роста экономики на 2026 год из-за последствий возвращения к власти американского президента Дональда Трампа, сообщает Bloomberg.
Прогноз будет выпущен 17 ноября, в нем речь пойдет о совокупном воздействии угроз в сфере торговли и повышенных пошлин, которые ввели США. Также, как утверждает Bloomberg, будет указано на проблемы, связанные с сохраняющейся слабостью Германии и политическими потрясениями во Франции.
Прогнозы, опубликованные ранее, в мае, после возвращения в Белый дом Трампа и введения пошлин, уже были пессимистичными. После приостановки переговоров о торговой сделке ситуация усугубилась еще больше, хотя в июле она в итоге была достигнута, и пошлины для большинства стран ЕС установили на уровне 15%.
По данным Евростата, экономика в Еврозоне в третьем квартале 2025 года в среднем выросла на 0,2%, пишет Bloomberg. Однако, как отмечает агентство, эта цифра не отражает положение дел в отдельных государствах.
Так, по сведениям Евростата, экономика Ирландии, Финляндии и Литвы незначительно упала (-0,1%) вследствие действий Соединенных Штатов. В Германии и Италии она не выросла совсем (0%), а в Эстонии, Бельгии, Нидерландах, Австрии и Словакии — незначительно (на 0,1–0,4%). Рост на 0,5% и более был зафиксирован в Испании, Португалии, Франции, а также Словении.
Таким образом, последствия кризиса 2025 года, вызванного действиями США, оказались менее серьезными, чем предполагалось, однако рост ВВП все равно оказался ниже прогнозных оценок Еврокомиссии в 0,9%, поясняет Bloomberg.
Что касается 2026 года, ЕК в мае 2025 года рассчитывала на рост в 1,4%, однако теперь это маловероятно, отмечает издание. Bloomberg напоминает, что Европейский центральный банк в сентябре уже представил скорректированную оценку, которая оказалась ниже — 1%. Международный валютный фонд (МВФ) также сократил ожидания до 1%, как и опрошенные Bloomberg экономисты.
Описывая проблемы текущего квартала, представители ЕЦБ заявили, что «все еще высокая неопределенность, повышенные действующие тарифы, более сильный евро и возросшая глобальная конкуренция, как ожидается, будут сдерживать рост».
Динамика ВВП Еврозоны демонстрирует негативные тенденции уже несколько лет подряд. Однако рецессии ей прежде удавалось избегать.
Экономика ЕС находится у «нулевой отметки» из-за переплат за энергоресурсы, а европейская промышленность падает рекордными темпами, говорил президент России Владимир Путин в 2023 году, еще до возвращения к власти Трампа. Российские эксперты, по его словам, тогда считали основными движущими державами ЕС Италию и Испанию, которые обеспечивали прирост экономики за счет положительной динамики на рынке недвижимости и подъема туристического сектора «на ноги» после пандемии.
