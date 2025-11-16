WSJ рассказала об обратном эффекте от борьбы Трампа с наркотрафиком

США много лет опирались на помощь союзников в борьбе с наркотрафиком, однако теперь многие отказали в поддержке. Это может подорвать результат, достигнутый за долгие годы, пишет WSJ

Фото: Pete Hegseth / X

Действия США по борьбе с наркотрафиком могут подорвать многолетние усилия и работу в этом направлении, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывших американских и действующих иностранных чиновников.

Переход к односторонним военным операциям в борьбе с наркотрафиком не только не сократил поток наркотиков в США и другие страны, он создал угрозу, пишет издание. В долгосрочной перспективе может быть подорван эффект от борьбы с незаконным оборотом кокаина, фентанила и других веществ в Северной Америке, Европе и Азии, говорят источники.

В итоге это может серьезно навредить США, поскольку они нуждаются в поддержке партнеров, говорит Тодд Робинсон, до января возглавлявший Бюро Госдепартамента по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности.

По информации Пентагона, в 2024 году 80% операций по перехвату кокаина осуществлялись через международных партнеров. Однако после того, как в сентябре США начали предпринимать атаки в одностороннем порядке, несколько ключевых союзников Вашингтона дистанцировались от его деятельности и перестали предоставлять разведданные, напоминает издание. В частности, так поступили Колумбия и Великобритания.

Также удары американских военных по судам, предположительно, перевозящим наркотики, осудила Франция. Париж счел это нарушением международного права. О своей непричастности к операциям также заявили Канада и Нидерланды. Мексика, в свою очередь, вызвала посла США, чтобы выразить ему протест.

На протяжении десятилетий операции США против наркокартелей почти во всем опирались на помощь более чем 20 союзников — от обнаружения судов поставщиков до пресечения действий торговцев. Большинство стран — союзников США, как отмечает WSJ, имеют своих офицеров связи в штаб-квартире Южного командования Вооруженных сил (ВС) США недалеко от Майами для координации операций по пресечению незаконного оборота наркотиков в регионе.

Только в операции «Мартильо» — кампании под руководством США, начатой в 2012 году с целью пресечения морских перевозок наркотиков у берегов Центральной Америки — приняли участие по меньшей мере 14 стран, включая Канаду, Колумбию, Францию, Нидерланды, Панаму, Испанию, Великобританию и Чили.

По данным Южного командования ВС США, за последние годы в ходе таких операций были изъяты сотни тонн кокаина и задержаны тысячи подозреваемых. За пять дней до первого удара по судну американские официальные лица заявили, что их коалиция пресекла поставку рекордного количества кокаина.

Вооруженные силы США с начала сентября наносят удары по морским целям у берегов Венесуэлы. Американские власти утверждают, что эти действия направлены на борьбу с наркотрафиком. К настоящему моменту военные США нанесли как минимум 19 ударов по предполагаемым контрабандистам наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана, погибли 79 человек. В ночь на 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье»). По его словам, цель миссии — обеспечить безопасность США и устранить угрозу наркотеррористов. «Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — сказал он. Трамп же называет операции успешными: по его словам, морской наркотрафик «существенно сократился».

В Кремле выражали надежду, что до дестабилизации ситуации в связи с действиями США в Карибском бассейне не дойдет.