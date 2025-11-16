 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Политика⁠,
0

WSJ рассказала об обратном эффекте от борьбы Трампа с наркотрафиком

США много лет опирались на помощь союзников в борьбе с наркотрафиком, однако теперь многие отказали в поддержке. Это может подорвать результат, достигнутый за долгие годы, пишет WSJ
Фото: Pete Hegseth / X
Фото: Pete Hegseth / X

Действия США по борьбе с наркотрафиком могут подорвать многолетние усилия и работу в этом направлении, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на бывших американских и действующих иностранных чиновников.

Переход к односторонним военным операциям в борьбе с наркотрафиком не только не сократил поток наркотиков в США и другие страны, он создал угрозу, пишет издание. В долгосрочной перспективе может быть подорван эффект от борьбы с незаконным оборотом кокаина, фентанила и других веществ в Северной Америке, Европе и Азии, говорят источники.

В итоге это может серьезно навредить США, поскольку они нуждаются в поддержке партнеров, говорит Тодд Робинсон, до января возглавлявший Бюро Госдепартамента по борьбе с международным оборотом наркотиков и правоохранительной деятельности.

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Политика
Пит Хегсет

По информации Пентагона, в 2024 году 80% операций по перехвату кокаина осуществлялись через международных партнеров. Однако после того, как в сентябре США начали предпринимать атаки в одностороннем порядке, несколько ключевых союзников Вашингтона дистанцировались от его деятельности и перестали предоставлять разведданные, напоминает издание. В частности, так поступили Колумбия и Великобритания.

Также удары американских военных по судам, предположительно, перевозящим наркотики, осудила Франция. Париж счел это нарушением международного права. О своей непричастности к операциям также заявили Канада и Нидерланды. Мексика, в свою очередь, вызвала посла США, чтобы выразить ему протест.

На протяжении десятилетий операции США против наркокартелей почти во всем опирались на помощь более чем 20 союзников — от обнаружения судов поставщиков до пресечения действий торговцев. Большинство стран — союзников США, как отмечает WSJ, имеют своих офицеров связи в штаб-квартире Южного командования Вооруженных сил (ВС) США недалеко от Майами для координации операций по пресечению незаконного оборота наркотиков в регионе.

Только в операции «Мартильо» — кампании под руководством США, начатой в 2012 году с целью пресечения морских перевозок наркотиков у берегов Центральной Америки — приняли участие по меньшей мере 14 стран, включая Канаду, Колумбию, Францию, Нидерланды, Панаму, Испанию, Великобританию и Чили.

По данным Южного командования ВС США, за последние годы в ходе таких операций были изъяты сотни тонн кокаина и задержаны тысячи подозреваемых. За пять дней до первого удара по судну американские официальные лица заявили, что их коалиция пресекла поставку рекордного количества кокаина.

Вооруженные силы США с начала сентября наносят удары по морским целям у берегов Венесуэлы. Американские власти утверждают, что эти действия направлены на борьбу с наркотрафиком. К настоящему моменту военные США нанесли как минимум 19 ударов по предполагаемым контрабандистам наркотиков в Карибском море и восточной части Тихого океана, погибли 79 человек.

В ночь на 14 ноября глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции против наркотеррористов в Западном полушарии под названием Southern Spear («Южное копье»). По его словам, цель миссии — обеспечить безопасность США и устранить угрозу наркотеррористов. «Западное полушарие — это территория Америки, и мы будем его защищать», — сказал он.

Трамп же называет операции успешными: по его словам, морской наркотрафик «существенно сократился».

В Кремле выражали надежду, что до дестабилизации ситуации в связи с действиями США в Карибском бассейне не дойдет.

Читайте РБК в Telegram.

Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.

«Ромир» узнал, какой бизнесмен обогнал Дурова в рейтинге доверия россиян

ЕС снимет ограничения для российских туристов после окончания СВО — Economist

ФСБ заявила о пресечении убийства одного из высших чиновников России

Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»

Нефтебаза в Новороссийске повреждена из-за удара дрона

Разведка Канады предупредила эскимосов из-за Китая и России
Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
наркотики наркотрафик США обмен разведданными союзники

Я статья, которая устроит вас на работу в РБК

Для редакторов

Можно без опыта

Шанс попасть в крупное медиа
Устроиться
Материалы по теме
Хегсет сообщил об ударе по судну с «наркотеррористами» в Карибском море
Политика
Глава Пентагона объявил об операции против наркокартелей «Южное копье»
Политика
В Мексике убили мэра, который продвигал борьбу с наркокартелями
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 14 ноября
EUR ЦБ: 93,7 (-0,49) Инвестиции, 14 ноя, 01:19 Курс доллара на 14 ноября
USD ЦБ: 80,6 (-0,68) Инвестиции, 14 ноя, 01:19
В Китае арестовали бывшего настоятеля монастыря Шаолинь за коррупцию Общество, 11:23
Махачев фразой «у нас самая сильная страна» отреагировал на победу в UFC Спорт, 11:21
От избы до дизайнерских квартир: как менялось гостеприимство в России РБК и Legenda, 11:15
При столкновении фуры и автобуса под Белгородом погибли два человека Общество, 10:56
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Всегда на высоте: почему контроль и помощь другим становятся зависимостьюПодписка на РБК, 10:37
Налог на машину, квартиру, землю: до какого числа надо уплатить Инвестиции, 10:35
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 10 ноября
Присоединиться
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
В Аргентине россиянка задержала напавшего на нее грабителя Общество, 10:29
Вартанян заявил, что Махачев тотально доминировал над Маддаленой в UFC Спорт, 10:26
WSJ рассказала об обратном эффекте от борьбы Трампа с наркотрафиком Политика, 10:15
Овечкин впервые в сезоне забросил более одной шайбы в трех матчах Спорт, 10:06
Предложение по зарплате на удаленке стало догонять офисное. Инфографика Финансы, 10:04
Каких результатов добиваются компании с помощью технологий РБК х МТС Бизнес, 10:03