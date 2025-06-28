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Военная операция на Украине ,  
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Фидан допустил достижение «середины» в меморандумах Россией и Украиной

Фидан: Россия и Украина могут прийти к середине в меморандумах
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Военная операция на Украине

Москва и Киев могут найти компромисс в ходе переговорного процесса по урегулированию конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в эфире телеканала A-haber.

Стороны уже декларировали друг другу свои позиции, и они станут предметом обсуждения на очередной встрече, отметил министр.

«При проведении хороших переговоров, в случае наличия воли и роли посредника, можно найти середину. Но проблема большая, одной двумя встречами она не решится», — сказал он.

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Фото:Алексей Коновалов / ТАСС

Украина и Россия провели две встречи в Стамбуле после возобновления прямых переговоров — 16 мая и 2 июня. На последних переговорах стороны обменялись меморандумами с предложениями по прекращению огня, содержание документов и с российской, и с украинской стороны было раскрыто.

Накануне президент России Владимир Путин назвал меморандумы Кремля и Киева «прямо противоположными», но отметил, что для поиска пути решения и нужны переговоры.

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Теги
Полина Дуганова
Турция МИД Турции Россия Украина переговоры переговоры в Стамбуле Хакан Фидан
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