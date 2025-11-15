За четыре часа военные сбили над регионами 36 беспилотников
Силы ПВО перехватили 36 украинских дронов самолетного типа над пятью регионами России за четыре часа, сообщила пресс-служба Минобороны.
Дроны сбили в период с 19:00 до 23:00 мск. Так, 17 БПЛА были перехвачены над Ростовской областью, еще 12 — над Белгородской, по три над Воронежской и республикой Крым, а один — над Саратовской областью.
О повреждениях у двух частных домов в Шебекинском округе в селе Муром в результате детонации FPV-дрона, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Кроме того, в селе Мешковое возник пожар на крыше частного дома, огонь уже потушили.
В селе Гора-Подол Грайворонского округа FPV-дрон повредил легковой автомобиль. Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил в 23:09 об угрозе атаки БПЛА. Он отметил, что все экстренные службы приведены в полную готовность.
