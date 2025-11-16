Как в Чили сторонник Пиночета и Трампа стал фаворитом президентской гонки

Победу на президентских выборах в Чили может одержать ультраконсерватор Хосе Антонио Каст. Его называют сторонником Дональда Трампа и последователем диктатора Аугусто Пиночета. Подробнее — в материале РБК

Хосе Антонио Каст (Фото: Pedro H. Tesch / Getty Images)

Какова расстановка сил перед голосованием

16 ноября чилийцы отправятся на избирательные участки, чтобы избрать нового главу государства, палату депутатов и наполовину обновить сенат. Фаворитом президентской гонки считается ультраконсерватор, представитель Республиканской партии Хосе Антонио Каст. Его основной конкурент — бывший министр труда и социальной защиты, член коммунистической партии Жанетт Хара. Хотя она одержала убедительную победу на летних праймериз левой правящей коалиции и до последнего лидировала в опросах (в конце октября ее преимущество перед Кастом составляло 5%), ей вряд ли, по прогнозам экспертов, удастся обойти Каста — скорее всего, он победит во втором туре, который предварительно назначен на декабрь.

Всего на пост главы государства претендуют восемь кандидатов, трое из них — самовыдвиженцы. Третий по популярности кандидат после Хары и Каста — либертарианец Йоханнес Кайзер, которого СМИ характеризуют как «чилийского Милея».

Президента Чили избирают на четыре года, по истечении одного срока он не имеет права на немедленное переизбрание, но может баллотироваться снова после перерыва. Главой государства может стать гражданин не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом. Самовыдвиженцам для регистрации необходимо собрать подписи с не менее 0,5% от общего числа проголосовавших на предыдущих всеобщих выборах. Чтобы одержать победу, нужно набрать более 50% голосов. Если ни один из претендентов не добивается этого, проводится второй тур, в который выходят два кандидата с лучшими показателями; в нем побеждает набравший относительное большинство голосов. Состав сената Чили обновляется каждые четыре года. В этом году выборы 25 членов 50-местной верхней палаты пройдут в семи из 16 регионов, в каждом будут избраны от двух до пяти сенаторов. Выборы в 155-местную палату депутатов пройдут во всех 28 избирательных округах, в каждом будут избраны от трех до восьми депутатов.

Как отмечают эксперты Foreign Policy, в случае победы Каста Чили станет очередной страной Латинской Америки, совершившей правый поворот. Причем в республике, пережившей эпоху диктатора Аугусто Пиночета, на протяжении последних десятилетий ультраконсерватизм не пользовался популярностью. «Победа Каста ознаменует отход Чили от традиции сдержанной и умеренной политики, которая практиковалась в республике с момента возвращения к демократии. Однако массовые протесты, которые потрясли страну в 2019 и 2020 годах, выявили глубокое недовольство населения статус-кво, а также хрупкость государственных институтов», — поясняет издание.

Уходящий президент Чили 39-летний Габриэль Борич стал главой государства после выборов 2021 года — он выиграл во втором туре у Каста. Борич представляет большую левую коалицию, его победе предшествовали массовые демонстрации, вызванные затяжным экономическим кризисом, усугубленным пандемией. Первоначальным триггером протестов послужило очередное подорожание проезда на метро в январе 2019-го. Студенческое движение, к которому долгое время принадлежал Борич, стало основной движущей силой волнений, которые вскоре переросли в масштабное движение против социального неравенства, низких зарплат, а также устаревшей Конституции, принятой еще в 1981 году. Примечательно, что, несмотря на несколько попыток правительства Борича предложить новую Конституцию, чилийцы проголосовали на референдуме 2023 года за прежнюю версию Основного закона.

Сегодня экономическая ситуация в стране продолжает оставаться непростой — Чили крайне медленно восстанавливается после волнений и пандемии; в прошлом году ее ВВП вырос на 2,6%, в этом ожидаются примерно такие же показатели. Ухудшается ситуация с безопасностью, хотя республика никогда не отличалась высоким уровнем криминальной активности, в отличие от соседей. В частности, в 2022 году, согласно Национальному опросу по вопросам безопасности граждан (ENUSC), рекордные 90,6% чилийцев заявили о росте преступности в стране. Сейчас эта проблема волнует избирателей так же сильно, как маленькие пенсии, согласно исследованию Ipsos.

В росте преступности чилийцы склонны винить продолжающих прибывать в страну мигрантов, а проблема миграции входит в тройку наиболее актуальных, согласно опросу AS/COA. По данным чилийской Национальной миграционной службы за 2024 год, в стране насчитывалось около 1,9 млн прибывших из других государств (8,8% от общей численности населения республики). Неудивительно, что на этом фоне Каст, который предлагает масштабные меры по борьбе с миграцией, вдохновляясь примером Дональда Трампа, обрел существенную поддержку. В случае победы он, как и президент США, обещает объявить войну организованной преступности, прибегая к лишению мигрантов пособий и высылкам из страны; среди его планов и строительство центров строгого режима по образцу тюрем в Сальвадоре.

Хара называет обещания Каста выслать всех мигрантов нереалистичными и делает ставку на реформу и укрепление Национальной миграционной службы. Также она предлагает усилить пограничный контроль и привлечь к этому жандармерию и армию. Во время нынешней избирательной кампании Хара отказалась от своих прошлых высказываний в поддержку Кубы, а за неделю до выборов заявила в эфире радиостанции Cooperativa, что готова отказаться от партийной карьеры, если выйдет во второй тур, пояснив, что вступила в президентскую гонку не как член партии коммунистов, а как представитель большой коалиции левых сил.

К чему может привести победа ультраконсерватора

59-летнего Каста называют не только трампистом, но и последователем Пиночета. Его отец и мать родились в Германии, Каст-старший был членом гитлерюгенда и НСДАП, служил в вермахте. После поражения Третьего рейха он обзавелся фальшивыми документами, а в Чили семья переехала в 1950-м. Старший брат политика, Мигель Каст, в 1980-х занимал пост министра труда и главы Центробанка Чили в период диктатуры Пиночета. Сам Каст неохотно комментирует свое происхождение, однако не скрывает симпатий к стилю правления генерала. «Если бы он [Пиночет] был жив, он бы проголосовал за меня», — заявил кандидат на одном из предвыборных мероприятий. По его мнению, Пиночет «поднял страну на качественно новый уровень», заложив основы для ее экономического роста. Однако Каст не отрицает, что при Пиночете в стране имели место нарушения прав человека.

Профессор кафедры теории и истории международных отношений факультета международных отношений СПбГУ Виктор Хейфец замечает, что Каст, в отличие от либертарианца Кайзера, прямым сторонником Пиночета не является. «Если Кайзер высказывается прямо в поддержку военного переворота, то Каст таких заявлений не делает. Так что это обособленное сопоставление», — заявил РБК эксперт.

По его прогнозу, Каст с высокой долей вероятности выйдет во второй тур и одержит победу. «При этом принципиальных экономических изменений в республике я не жду. Чили является страной со сформировавшейся рыночной открытой экономикой. Это самая открытая экономика в Западном полушарии — более открытая, чем, кстати, американская. Поэтому все изменения будут проходить в рамках этой модели, с возможным усилением роли частного сектора. Хотя по большому счету в экономике Чили частный сектор и без того играет доминирующую роль. Единственное принципиальное отличие — в случае победы правых будет меньше внимания уделяться социальной политике», — считает Хейфец.

Что же касается миграционной политики, то, по мнению эксперта, технических возможностей для реализации обещания Каста выслать мигрантов нет. «Действующее чилийское законодательство не позволяет просто осуществить такие массовые депортации. Если в Европе можно было бы использовать механизм отказа в получении социальных пакетов, то в Чили его просто нет. Можно только отлавливать и пачками депортировать, но есть ли у Каста для этого сила? Скорее, это просто болтовня», — убежден эксперт.

Во внешней политике Чили стабильно придерживается курса на развитие отношений с западными странами. Республика — третий по величине торговый партнер ЕС в Латинской Америке и входит в пятерку региональных экономических партнеров США. Что касается взаимодействия с Россией, то правительство Борича критически отреагировало на военную операцию на Украине. Хотя республика, как и другие латиноамериканские страны, не поддерживает антироссийские санкции, Борич довольно жестко высказывался в адрес президента России Владимира Путина. Выступая в июне на Международном саммите мира, Борич заявил, что российский лидер «не нравится ему в личном плане». Кроме того, чилийский президент поддержал арест Путина по ордеру, выданному Международным уголовным судом (Россия его юрисдикцию не признает).

Как отмечает Хейфец, отношения Чили и России никогда не были особенно активными. «В последние годы наши страны углубили сотрудничество, в частности в секторе биотехнологий и фармацевтике. Однако, кто бы ни победил, в целом отношения Чили и России будут развиваться ни шатко ни валко. Даже если левым удастся удержать власть, я не жду каких-то улучшений, поскольку чилийские левоцентристы занимают достаточно критическую позицию по отношению к России», — заключил эксперт.