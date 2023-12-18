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Чилийцы проголосовали за Конституцию Пиночета вместо новой

Президент Чили Борич: граждане страны проголосовали против новой Конституции

Президент Чили Габриэль Борич заявил, что его правительство не станет продвигать разработку новой Конституции, поскольку жители ясно дали понять, что их устраивает имеющаяся. Об этом он сказал в обращении к чилийцам.

«Наша страна продолжит использовать действующую Конституцию, потому что после двух плебисцитарных конституционных предложений ни одному не удалось представить или объединить Чили в ее прекрасном многообразии. <...> Конституционный процесс не оправдал надежд на то, что новая конституция подойдет всем», — сказал Борич (цитата по T13).

17 декабря в Чили состоялся референдум по тексту новой Конституции, которая должна была заменить документ, разработанный в годы диктатуры Аугусто Пиночета. На следующий день, 18 декабря, Избирательная служба Чили после подсчета голосов с 90,16% участков заявила, что за новый основной документ проголосовали 44,32% избирателей, против — 55,68%. Борич заявил, что до конца его президентского срока Чили останется при Конституции, принятой Пиночетом в марте 1981 года.

Борич победил на выборах президента Чили по результатам более 99% голосов
Политика
Габриэль Борич

В октябре 2020 года почти 80% населения Чили проголосовали за изменение основного закона страны. Этому предшествовали массовые антиправительственные протесты.

За последние два года — в сентябре 2022-го и в марте 2023-го — власти Чили предприняли две попытки изменить Конституцию. На подготовку первой версии ушло около года, в ней собрали 388 статей, уточнил Борич. Первая статья называла Чили демократическим, многонациональным и экологическим правовым государством.

В марте 2023 года экспертная комиссия из 24 человек, избранных парламентом, подготовили еще одну версию Конституции. Доработкой занималось новое Учредительное собрание, в которое вошли 50 человек.

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После этого власти Чили снова решили провести референдум по одобрению или неодобрению Конституции, последний состоялся 17 декабря. 

Габриэль Борич, кандидат от левой коалиции, победил на выборах Чили в 2021 году. Он набрал 55,8% голосов и стал самым молодым президентом страны.

Теги
Чили Конституция референдумы Аугусто Пиночет
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