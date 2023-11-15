Экс-глава кабмина Самарской области попал в больницу после задержания

Бывшего врио главы кабмина Самарской области Кудряшова госпитализировали. Накануне он подал в отставку, объяснив это проблемами со здоровьем. В тот же день Кудряшова задержали после обысков в здании правительства

Виктор Кудряшов (Фото: правительство Самарской области)

Бывшего врио председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова госпитализировали, сообщили РБК в пресс-службе регионального правительства.

«Подтверждаем, что госпитализирован, находится в медицинском учреждении» — говорится в сообщении.

О том, что Кудряшова госпитализировали, ранее написал телеграм-канал SHOT. По его данным, он находится в больнице под охраной, а во время проводившихся накануне обысков жаловался на боли в сердце.

Кудряшов 14 ноября подал в отставку, объяснив это состоянием здоровья. По его словам, такое решение он принял еще месяц назад. По данным «Коммерсантъ-Волга», Кудряшов решил уйти в отставку после того, как суд 13 ноября разрешил провести обыски в его доме и на работе. Источник издания в самарском кабмине также сказал, что увольнение связано со следственными действиями.

В этот же день прошли обыски в здании правительства Самарской области. После них задержали Кудряшова и врио министра строительства Михаила Асеева.

Как писали телеграм-каналы «112» и SHOT, обыски могли быть связаны с превышением полномочий при строительстве станции метро «Самарская», на разработку проекта которой власти региона выделили деньги компании «Волгатрансстрой-проект». По версии следствия, чиновники перечислили фирме 194 млн руб. без заключения государственной экспертизы.

Подрядчик должен был выполнить работы до 31 декабря 2021 года. Однако за два месяца до этого региональные власти отказались от строительства, объяснив это небольшим расстоянием между станциями метро.

Уголовное дело из-за строительства станции метро «Самарская» завели в июле 2023 года. В августе в офисе «Волгатрансстрой-проекта» прошли обыски. В рамках уголовного дела также допросили Асеева.