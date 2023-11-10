Канада ввела санкции против РЕН ТВ, «Известий» и певицы Жасмин

Под ограничения также попали институт РАН, российские историки и политологи из числа преподавателей МГУ и ВШЭ, а также бывший глава МИД России

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Канада ввела санкции против изданий «Известия» и «Парламентская газета», а также телеканала РЕН ТВ, следует из сообщения на сайте МИД страны.

Помимо них под новыми ограничениями Оттавы оказались:

Центр социально-консервативной политики (был создан по инициативе на данный момент посла России в Белоруссии Бориса Грызлова в 2005 году, занимается аналитикой в сфере социально-экономического развития);

Институт государства и права РАН;

проект Russia Beyond, рассказывающий на иностранных языках о России (был запущен «Российской газетой», затем его передали в ведение АНО «ТВ-Новости», управляющей телеканалом RT);

певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор, ее муж — Илан Шор — лидер запрещенной в Молдавии пророссийской партии);

экс-глава российского МИДа Игорь Иванов (1998–2004 годы);

генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев;

историк и автор нового учебника по этой дисциплине для школьников Александр Чубарьян;

доцент факультета государственного управления МГУ Александр Коньков;

советник министра обороны Андрей Ильницкий;

политолог, журналист, преподаватель ВШЭ Дмитрий Суслов;

декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов;

профессор МГИМО Олег Барабанов.

Теперь под канадскими санкциями против России находятся почти 1,4 тыс. человек и почти 500 организаций.

Россия считает вводимые против нее ограничения незаконными.