Канада ввела санкции против РЕН ТВ, «Известий» и певицы Жасмин
Канада ввела санкции против изданий «Известия» и «Парламентская газета», а также телеканала РЕН ТВ, следует из сообщения на сайте МИД страны.
Помимо них под новыми ограничениями Оттавы оказались:
- Центр социально-консервативной политики (был создан по инициативе на данный момент посла России в Белоруссии Бориса Грызлова в 2005 году, занимается аналитикой в сфере социально-экономического развития);
- Институт государства и права РАН;
- проект Russia Beyond, рассказывающий на иностранных языках о России (был запущен «Российской газетой», затем его передали в ведение АНО «ТВ-Новости», управляющей телеканалом RT);
- певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор, ее муж — Илан Шор — лидер запрещенной в Молдавии пророссийской партии);
- экс-глава российского МИДа Игорь Иванов (1998–2004 годы);
- генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев;
- историк и автор нового учебника по этой дисциплине для школьников Александр Чубарьян;
- доцент факультета государственного управления МГУ Александр Коньков;
- советник министра обороны Андрей Ильницкий;
- политолог, журналист, преподаватель ВШЭ Дмитрий Суслов;
- декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов;
- профессор МГИМО Олег Барабанов.
Россия считает вводимые против нее ограничения незаконными.
SberProTech 2023 - II конференция партнёров Сбера по цифровой трансформации бизнеса
Как восстанавливается рынок полимеров в России
На пике. Тренды и вызовы рынка жилой недвижимости
Цифровая поликлиника: новые профессии в здравоохранении
Личный трек. Карьерные стратегии для «белых воротничков»
Навигатор по цифровым решениям
Луч света. Что такое Li-Fi и чем он лучше Wi-Fi
Умный фермер. Какие задачи аграриев решает искусственный интеллект
Двойники в сетях: как цифровизация меняет энергетику России
«Все захотели заниматься туризмом»: барометр отрасли