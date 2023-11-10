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Война санкций ,  
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Канада ввела санкции против РЕН ТВ, «Известий» и певицы Жасмин

Сюжет
Война санкций
Под ограничения также попали институт РАН, российские историки и политологи из числа преподавателей МГУ и ВШЭ, а также бывший глава МИД России
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Канада ввела санкции против изданий «Известия» и «Парламентская газета», а также телеканала РЕН ТВ, следует из сообщения на сайте МИД страны.

Помимо них под новыми ограничениями Оттавы оказались:

  • Центр социально-консервативной политики (был создан по инициативе на данный момент посла России в Белоруссии Бориса Грызлова в 2005 году, занимается аналитикой в сфере социально-экономического развития);
  • Институт государства и права РАН;
  • проект Russia Beyond, рассказывающий на иностранных языках о России (был запущен «Российской газетой», затем его передали в ведение АНО «ТВ-Новости», управляющей телеканалом RT);
  • певица Жасмин (настоящее имя — Сара Шор, ее муж — Илан Шор — лидер запрещенной в Молдавии пророссийской партии);
  • экс-глава российского МИДа Игорь Иванов (1998–2004 годы);
  • генеральный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев;
  • историк и автор нового учебника по этой дисциплине для школьников Александр Чубарьян;
  • доцент факультета государственного управления МГУ Александр Коньков;
  • советник министра обороны Андрей Ильницкий;
  • политолог, журналист, преподаватель ВШЭ Дмитрий Суслов;
  • декан факультета международных отношений МГИМО Андрей Сушенцов;
  • профессор МГИМО Олег Барабанов.

Теперь под канадскими санкциями против России находятся почти 1,4 тыс. человек и почти 500 организаций.

Россия считает вводимые против нее ограничения незаконными.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Канада санкции Известия РЕН-ТВ Жасмин
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