Лондон снял санкции с бывшего первого зампреда «Сбера» Хасиса

Лев Хасис (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Великобритания сняла санкции с бывшего первого зампреда «Сбера» Льва Хасиса, следует из документа на сайте британского правительства.

Санкции против него ввели в марте прошлого года. Теперь в санкционном списке Хасис не значится.

«Произведен 1 отзыв (исключение из списка) в соответствии с режимом санкций в отношении России», — говорится в ленте изменений к британскому санкционному списку.

15 февраля прошлого года «Сбер» сообщил, что наблюдательный совет рассмотрел просьбу Хасиса, который решил уйти из правления, «чтобы иметь возможность заняться собственными проектами». При этом предполагалось, что он будет сотрудничать с банком как консультант, а также станет президентом и председателем совета директоров холдинга электронной коммерции, который создает банк.

Позже источники РБК рассказали, что 21 февраля Хасис сообщил сотрудникам подразделения электронной коммерции о своем решении уйти из Сбербанка раньше 1 июня. По словам собеседника РБК, знакомого с ситуацией, он завершил работу в Сбербанке 22 февраля.

В апреле прошлого года источники «Ведомостей» сообщали, что бывший топ-менеджер «Сбера» покинул Россию примерно во время начала операции на Украине: два источника утверждают, что это произошло сразу после 24 февраля, один — что за «пару дней» до. По их словам, он отправился в США.