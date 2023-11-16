Население Республики Казахстан впервые достигло 20 млн человек, сообщил президент Токаев. Численность населения в стране непрерывно растет с 2001 года, но количество русских, проживающих там, за последние годы резко снизилось

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Численность населения Казахстана достигла 20 млн человек, сообщил президент республики Касым-Жомарт Токаев в соцсети X (бывшая Twitter).

«Поздравляю соотечественников с этим знаковым событием! Счастливая семья — фундамент благополучия нации, устойчивого прогресса страны. Государство продолжит работу по укреплению семейных ценностей, защите материнства и детства», — написал глава государства.

Население Казахстана выросло вдвое чуть более чем за 60 лет (в 1962 году население составляло 10,2 млн) и на 22,3% — с момента распада СССР (в 1991 году составляло 16,4 млн).

Численность населения в республике непрерывно растет с 2001 года, естественный прирост за последние пять лет составлял более 260 тыс. человек. Параллельно падает коэффициент смертности — с 8,2 на 1 тыс. человек в 1991 году до 6,8 в 2022-м.

Согласно переписи населения Казахстана за 2021 год, больше всего в стране проживало казахов — 13,4 млн человек (70,7% населения), русских — 2,9 млн (14,9%), узбеков — 614 тыс. (3,2%), украинцев — 387 тыс. (2,0%), уйгуров — 290 тыс. (1,5%), немцев — 226 тыс. (1,2%), татар — 218 тыс. (1,1%), других этносов и не указавших национальность — 969 тыс. (5,1%). Доля казахов с 2009 года выросла на 33,7%, узбеков — на 34,4%, украинцев — на 16,3%. Количество русских снизилось на 21,4% — это единственная нация, доля которой снизилась.

После распада СССР демографическая ситуация в его бывших республиках менялась неравномерно. В Центральной Азии и Азербайджане наблюдался прирост населения, а во всех остальных странах фиксировалась убыль. В то же время население 14 из 15 республик после развала Союза становилось все более мононациональным.

В России численность населения постепенно сокращалась с 1993 года. В момент распада СССР в стране проживали 148,4 млн человек, а к 2009 году этот показатель снизился до 142,8 млн. В следующие годы население страны росло в том числе в связи с присоединением Крыма, но с 2019 года численность вновь начала снижаться. Президент России Владимир Путин в августе заявил, что «ситуация в сфере рождаемости у нас продолжает оставаться сложной».

Как ранее писал РБК, Минтруд прогнозирует снижение рождаемости в России до 2024 года. Среди основных причин в ведомстве называют сокращение численности женщин в возрасте 20–29 лет, которое происходит сейчас (детей заводят малочисленные поколения 1990-х и начала 2000-х), а также неопределенность на рынке труда.