Встреча и прогулка Джо Байдена с Си Цзиньпином в США. Видео

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Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели встречу в Сан-Франциско в США. На встрече Си Цзиньпин предупредил о невыносимых последствиях конфликта США и Китая. Байден в свою очередь заявил, что конкуренция между странами не должна вылиться в конфликт. После встречи лидеры прогулялись по саду в одном из поместий в США. Уже после разговора разгорелся скандал — Байден назвал Си «диктатором». МИД Китая назвал эти слова недопустимыми.