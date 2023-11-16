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Политика ,  
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Встреча и прогулка Джо Байдена с Си Цзиньпином в США. Видео

Появились кадры прогулки и встречи Джо Байдена с Си Цзиньпином в США

Встреча и прогулка Джо Байдена с Си Цзиньпином в США. Видео
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Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин провели встречу в Сан-Франциско в США. На встрече Си Цзиньпин предупредил о невыносимых последствиях конфликта США и Китая. Байден в свою очередь заявил, что конкуренция между странами не должна вылиться в конфликт. После встречи лидеры прогулялись по саду в одном из поместий в США. Уже после разговора разгорелся скандал — Байден назвал Си «диктатором». МИД Китая назвал эти слова недопустимыми.

МИД Китая заявил о стратегическом значении встречи Си Цзиньпина и Байдена
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