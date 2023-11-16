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Палестино-израильский конфликт ,  
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Президент Израиля заявил о разбитом сердце из-за гибели палестинцев

Президент Герцог: смерти палестинцев разбивают сердце, но безопасность важнее
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Ицхак Герцог отметил, что смерти палестинцев разбивают ему сердце, но назвал обеспечение безопасности израильтян приоритетом. По данным Минздрава Газы, в результате конфликта погибли более 11 тыс. палестинцев
Ицхак Герцог
Ицхак Герцог (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что смерти палестинцев разбивают ему сердце, но он считает приоритетом защиту своего народа. Об этом политик сообщил в интервью британской газете Financial Times.

«Меня волнуют смерти палестинцев <…>, это разбивает мне сердце. Но я никогда не забываю, что первоочередным для меня является [обеспечение] безопасности для защиты нашего народа», — сказал Герцог.

Президент страны подчеркнул, что Израиль стремится защитить мирное население и проводит операции у больниц в секторе Газа с осторожностью (Израиль ведет операцию в больнице «Аш-Шифа», крупнейшей в секторе Газа, ХАМАС отвергает данные о том, что использовал учреждение в военных целях).

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Фото:Mohammed Al-Masri / Reuters

Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, число погибших в результате боевых действий на территории региона превысило 11 тыс. человек. Госсекретарь США Энтони Блинкен называл это число слишком большим. Глава Госдепа отметил, что израильская сторона старается минимизировать ущерб мирному населению, но счел эти усилия недостаточными.

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху называл освобождение заложников и уничтожение палестинской группировки ХАМАС «священными миссиями» израильской армии. Министр обороны страны Йоав Галант подчеркивал, что ЦАХАЛ будет продолжать операции в Газе «повсюду» для обеспечения безопасности граждан.

По данным израильских властей, в заложниках у ХАМАС находятся 239 человек. Накануне агентство Reuters сообщило со ссылкой на чиновника, осведомленного о ходе переговоров, которые ведут катарские посредники, что ХАМАС согласился освободить 50 израильских мирных жителей, захваченных в заложники, в обмен на трехдневное перемирие и освобождение палестинских женщин и детей из израильских тюрем. Израиль на тот момент продолжал переговоры для согласования деталей, отмечал собеседник издания.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Израиль Палестина Ицхак Герцог
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