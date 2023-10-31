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Палестино-израильский конфликт ,  
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Путин заявил о невозможности оправдать гибель мирных жителей в Газе

Путин: ничем нельзя оправдать гибель мирного населения в секторе Газа
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Новое обострение на Ближнем Востоке началось «с террористической атаки» на мирных жителей — граждан Израиля и других стран, но вместо наказания преступников и террористов началась месть «по принципу коллективной ответственности». Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании c руководителями силовых ведомств по ситуации в Дагестане.

«Страшные события, которые сейчас происходят в секторе Газа, когда без разбора уничтожают сотни тысяч ни в чем не повинных людей, которым просто некуда бежать, негде укрыться от бомбардировок, ничем оправдать нельзя», — сказал президент России.

Согласно последним данным Минздрава сектора Газа, с начала войны ХАМАС и Израиля в регионе погибли более 8,3 тыс. человек, в том числе 3,4 тыс. детей. Более 20 тыс. человек получили ранения. Кроме того, сообщало ведомство, в секторе в результате ударов оказалась разрушена почти половина жилых домов.

Кроме того, по данным ООН, свои дома с начала войны Израиля с палестинской группировкой ХАМАС вынужденно покинули более 1,4 млн жителей Газы. Около 671 тыс. из них укрылись в убежищах, организованных Ближневосточным агентством ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Агентство сравнивало гуманитарную ситуацию в секторе с «адом на земле». Десятки тысяч людей были вынуждены искать убежище на парковках и крышах местных больниц и у родственников на юге анклава, из-за чего в отдельных домах разместилось по 50 человек, сообщало БАПОР.

Генеральный комиссар агентства Филипп Лаззарини приводил данные, согласно которым порядка 70% погибших в секторе Газа — это женщины и дети. Происходящее в Газе он называл «коллективным наказанием». Под обстрелы, по словам комиссара, попадают мечети, церкви, больницы и объекты БАПОР, где укрываются местные жители.

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Владимир Путин

политик, президент России

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