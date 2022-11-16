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МИД указал польскому дипломату на «нагнетание истерии» из-за ЧП с ракетой

МИД указал польскому поверенному на «неприемлемое нагнетание истерии» из-за упавшей ракеты

Вызванному в МИД России временному поверенному в делах Польши Ящеку Сладевскому указано на «неприемлемое нагнетание антироссийской истерии» после инцидента с падением ракеты в польской деревне Пшеводув 15 ноября, говорится в сообщении российского дипведомства.

В МИДе отметили, что после инцидента с ракетой, несмотря на ночное время и отсутствие на тот момент какой-либо достоверной информации о произошедшем, «Варшава посчитала нужным вызвать в МИД Польши посла России [Сергея Андреева] и устроить из этого политическое шоу».

«[Временному поверенному] акцентировали, что российская сторона ожидает от Варшавы прекращения всяческих антироссийских спекуляций в связи с этим инцидентом. Напомнили, что все исчерпывающие разъяснения о непричастности к нему наших Вооруженных Сил были оперативно даны Министерством обороны Российской Федерации. Ознакомили Щлядевского с соответствующим заявлением МИД России и вручили ему текст документа», — сообщили в министерстве.

МИД также призвал Варшаву «не ввязываться в грязные провокации, которые устраивает киевский режим, и не инициировать собственные».

Материал дополняется

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Польша ракета МИД
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