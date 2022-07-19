Число личных банкротств россиян выросло за первое полугодие почти на 40%
За первые шесть месяцев 2022 года российские суды признали банкротами 121,3 тыс. граждан, включая индивидуальных предпринимателей. Это на 37,8% больше, чем за тот же период прошлого года, следует из статистики Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Граждане, как правило, сами инициируют собственное банкротство. Должники в первом полугодии выступили заявителями в 95,2% процедур (95,0% в первом полугодии 2021-го). Кредиторы инициировали 3,5% дел (было 3,9%), Федеральная налоговая служба — 1,3% дел (было 1,1%).
Больше всего граждан суды признали банкротами в первом полугодии в Московской области (6058 граждан, на 28,9% больше, чем за тот же период годом ранее), Москве (5664; выше на 16,7%), Краснодарском крае (5660; рост 31,3%), Башкирии (5114; выше на 46,1%), Свердловской области (5074; выше на 43,5%).
Всего за период существования процедуры потребительского банкротства, с октября 2015 года по 30 июня 2022-го, несостоятельными стали 596,4 тыс. граждан.
Как писал РБК, во втором квартале россияне нарастили число заявлений на упрощенное банкротство (без суда). Всего в апреле—июне МФЦ получили 2,7 тыс. таких заявлений от граждан. Число заявлений увеличилось на 15,7% относительно первого квартала.
Из полученных заявок МФЦ одобрили во втором квартале 1651, что на 28,8% больше, чем в первом. Прирост можно считать самым заметным за два года, поскольку в четвертом квартале 2020-го всплеск объясняется эффектом низкой базы после запуска института внесудебного банкротства в России.
Россияне могут подать на банкротство в упрощенном порядке и списать долги с 1 сентября 2020 года. С тех пор такую попытку предприняли более 20,5 тыс. человек. 45,6% из них, или почти 9,4 тыс. граждан, получили одобрение, то есть по их заявкам возбудили дела о признании финансовой несостоятельности. На завершение процедуры требуется полгода, банкротами по новой схеме стали 6,3 тыс. россиян.