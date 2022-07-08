Россияне на фоне кризиса увеличили спрос на банкротство без суда

Во втором квартале российские МФЦ получили 2,7 тыс. заявлений от граждан на бесплатное банкротство, количество обоснованных обращений подскочило на 28,8%. Причины — экономическая ситуация и упрощение доступа для пенсионеров

Фото: Thomas Trutschel / Global Look Press

В апреле—июне российские многофункциональные центры (МФЦ) запустили процедуру бесплатного банкротства для 1651 гражданина: это рекорд за все время существования подобной опции для россиян, следует из статистики «Федресурса» — Единого федерального реестра сведений о банкротстве (есть у РБК). По сравнению с первым кварталом количество одобренных заявок на упрощенное банкротство выросло на 28,8%. Прирост можно считать самым заметным за два года, поскольку в четвертом квартале 2020-го всплеск объясняется эффектом низкой базы после запуска института внесудебного банкротства в России.

Всего во втором квартале в МФЦ поступило 2,7 тыс. обращений от россиян, которые захотели получить статус финансово несостоятельных без суда. Число заявлений увеличилось на 15,7% относительно первого квартала.

Возможность подать на банкротство в упрощенном порядке и списать долги существует в России с 1 сентября 2020 года. С тех пор такую попытку предприняли более 20,5 тыс. человек. 45,6% из них, или почти 9,4 тыс. граждан, получили одобрение, то есть по их заявкам возбудили дела о признании финансовой несостоятельности. На завершение процедуры требуется полгода, банкротами по новой схеме стали уже 6,3 тыс. россиян.

Что нужно, чтобы подать на банкротство в обход суда Упрощенное банкротство доступно при соблюдении двух условий. Сумма долга должна составлять от 50 тыс. до 500 тыс. руб. Это могут быть обязательства по займам и кредитам (включая проценты), налогам, алиментам или договорам поручительства.

Гражданин не должен иметь имущества или финансовых возможностей для погашения задолженности. Это считается доказанным, если все исполнительные производства в отношении должника завершены, а исполнительные листы о взыскании возвращены кредиторам. Заявление на внесудебное банкротство можно подать в МФЦ; центры самостоятельно проверяют, соответствует ли должник критериям закона. Они же принимают решение о запуске процедуры или возврате заявления гражданину.

С чем связан новый всплеск внесудебных банкротств

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Число обращений за банкротством без суда увеличивается благодаря «информационной кампании» и вследствие упрощения доступа к процедуре для пенсионеров, говорит руководитель «Федресурса» Алексей Юхнин. Он напоминает, что с 1 февраля в России вступил в силу закон о защите прожиточного минимума от взыскания — должники могут обратиться в службу судебных приставов и указать счет, с которого нельзя списывать сумму в размере прожиточного минимума.

«Некоторые приставы, возможно, успели завершить исполнительное производство в отношении пенсионеров, живущих на пенсию меньше этой величины. Впрочем, массовость этот процесс наберет примерно в середине 2023 года, с учетом лага на инертность системы», — поясняет Юхнин. С 1 июня прожиточный минимум в России был проиндексирован — в целом для страны он теперь составляет 13 919 руб., для пенсионеров — 11 970 руб.

Поправки о защите прожиточного минимума вряд ли оказали влияние на поток новых заявлений о банкротстве в МФЦ, считает управляющий партнер консалтинговой группы GRM Константин Каричев. По его словам, новые правила «фактически не получили широкого распространения», поскольку должник должен обратиться в ФССП, чтобы получить частичный иммунитет в отношении списания денег. Возможность подавать такие заявления через банки у россиян появилась только с 1 июля, отмечает эксперт. По словам Каричева, на динамику внесудебных банкротств могло отчасти повлиять ухудшение экономической ситуации в стране.

Количество оконченных исполнительных производств в связи с невозможностью взыскания денег с должников выросло и это могло повлиять на внесудебное банкротство, говорит эксперт фонда «За права заемщиков» Михаил Алексеев. Но он также выделяет экономический фактор как драйвер роста банкротств без суда.

«Рынок просто нагревается, и должники видят все меньше шансов, что им удастся выбраться из долговой ямы от 50 тыс. до 500 тыс. руб. То есть по факту помимо более тщательной работы приставов стоит исходить из того, что должники стали видеть меньше перспективы решить долговую проблему любым иным способом, кроме банкротства», — подчеркивает Алексеев. Он уверен, что количество желающих, но не соответствующих условиям процедуры, будет расти «по объективным экономическим причинам».