Россия внесла в «стоп-лист» премьера Ирландии и еще 51 политика

Санкции введены в ответ на «безоговорочную поддержку» вводимых Евросоюзом ограничительных мер в отношении граждан России, указали в МИДе

Михол Мартин (Фото: Charles McQuillan / Getty Images)

В ответ на антироссийский курс правительства Ирландии Россия вводит санкции против 52 членов правительства и политических деятелей этой страны, говорится в заявлении МИДа.

В министерстве подчеркнули, что Ирландия безоговорочно поддерживает вводимые Евросоюзом ограничительные меры в отношении граждан России, «направленные на попытки международной изоляции нашей страны». «Принято решение о внесении в российский «стоп-лист» 52 ключевых представителей руководства и политических деятелей Ирландии», — сообщили в МИДе.

В частности, в российский санкционный список были включены премьер-министр Ирландии Мишель Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени, министр юстиции Хелен Макинти, министр финансов Паскаль Донохью, а также ряд сенаторов и депутатов нижней палаты парламента.

«Действуя под диктовку Брюсселя, Ирландия ведет агрессивную антироссийскую пропагандистскую кампанию, взят курс на сворачивание двустороннего сотрудничества в ущерб собственным интересам. Одним из следствий подогрева русофобской истерии в ирландском обществе стало нападение на посольство России в Дублине в марте этого года», — указали в российском дипведомстве.

Речь идет об инциденте у российского представительства в Дублине, который произошел 7 марта. Тогда в ворота посольства въехал грузовик. Как сообщала The Irish Times, грузовиком управлял рабочий, в результате инцидента никто не пострадал. Полиция Дублина арестовала мужчину и начала расследование.