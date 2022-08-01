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В парламенте Ирландии призвали президента прояснить позицию по Украине

Сенаторы парламента Ирландии Малкольм Бирн и МакГахон от партий «Фианна фойл» и «Фине гэл» правящей коалиции потребовали от президента страны Майкла Хиггинса публично высказать свое мнение о ситуации на Украине после того, как его жена Сабина Хиггинс опубликовала письмо с призывом возобновить российско-украинские переговоры, передает газета The Irish Times.

По мнению Бирна, Хиггинс должен четко заявить о своем «несогласии с жестокостью Владимира Путина». МакГахон, в свою очередь, назвал письмо «неуместным», «бесполезным» и «неприятным» и заявил в Twitter, что жена президента одобряет действия российских властей. По его мнению, взгляды Хиггинс «совершенно не соответствуют взглядам ирландцев».

Письмо Сабины Хиггинс 27 июля опубликовала сама газета The Irish Times, затем оно появилось на сайте президента Ирландии, однако позже текст удалили. Публикация документа вызвала широкий общественный резонанс, однако Хиггинс, который, по данным издания, имеет самые высокие рейтинги среди ирландских политиков, до сих пор не прокомментировал ситуацию.

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В письме, которое опубликовала Сабина Хиггинс, речь шла о статье газеты по поводу эскалации ситуации на Украине и необходимости помогать этой стране. В нем супруга главы государства заметила, что журналисты не обратили внимание на необходимость решить конфликт мирно, и призвала возобновить переговоры.

«Пока мир не убедит президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского договориться о перемирии и начать переговоры, эта ужасная затяжная война будет продолжаться. Как может кто-либо победить в ней?» — написала Хиггинс.

Россия и Украина провели несколько очных раундов мирных переговоров, затем они перешли в онлайн-формат. Весной переговорный процесс приостановили, Москва обвиняет Киев в заморозке урегулирования. Также российские власти считают, что возобновлению встреч препятствует Запад.

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Киев, в свою очередь, утверждает, что переговоры с Россией возможны только после того, как Украина одержит победу на поле боя. В частности, об этом говорил глава МИД страны Дмитрий Кулеба. Украина хочет вернуть утраченные территории и полностью восстановить суверенитет на востоке и юге страны, такова ее «окончательная переговорная позиция», отмечал он.

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