Эрдоган заявил, что не считает Россию причастной к падению ракеты в Польше

Эрдоган заявил, что Россия не имеет отношения к падению ракеты в Польше

Турецкий президент заявил, что с уважением относится к позиции российской стороны, которая отрицает причастность к падению ракеты в Польше. Он намерен поговорить с Путиным по телефону

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что с уважением относится к заявлению российской стороны о падении ракет в Польше.

«Я думаю, Россия не имеет отношения к произошедшему», — сказал он журналистам на полях саммита G20 в Индонезии (цитата по Reuters).

Турция считает важным заявление России, добавил Эрдоган. Он сообщил, что обсудил инцидент с канцлером Германии Олафом Шольцем, который считает необходимым провести детальное расследование произошедшего, передает Sabah. Турецкий лидер напомнил позицию президента США Джо Байдена, назвавшего маловероятной версию о том, что ракеты запустили из России.

Эрдоган сообщил, что по возвращении с саммита намерен поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

В Минобороны России ранее назвали провокацией сообщения о попадании российских ракет на территорию Польши.

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