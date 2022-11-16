Эрдоган заявил, что Россия не имеет отношения к падению ракеты в Польше
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что с уважением относится к заявлению российской стороны о падении ракет в Польше.
«Я думаю, Россия не имеет отношения к произошедшему», — сказал он журналистам на полях саммита G20 в Индонезии (цитата по Reuters).
Турция считает важным заявление России, добавил Эрдоган. Он сообщил, что обсудил инцидент с канцлером Германии Олафом Шольцем, который считает необходимым провести детальное расследование произошедшего, передает Sabah. Турецкий лидер напомнил позицию президента США Джо Байдена, назвавшего маловероятной версию о том, что ракеты запустили из России.
Эрдоган сообщил, что по возвращении с саммита намерен поговорить по телефону с президентом России Владимиром Путиным.
В Минобороны России ранее назвали провокацией сообщения о попадании российских ракет на территорию Польши.
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