Суд арестовал счета подозреваемой в шпионаже Цуркан на ₽451 млн

С учетом предыдущих обеспечительных мер в отношении Карины Цуркан общая сумма ее средств под арестом составила 1 млрд руб. По версии следствия, во время работы в «Интер РАО» она передавала секретные сведения разведке Молдавии

Карина Цуркан (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Лефортовский суд Москвы в качестве обеспечительной меры арестовал счета и денежные средства подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан, бывшего члена правления «Интер РАО», на сумму 451 млн руб., сообщает ТАСС. Деньги были изъяты из банковских сейфов, а также по месту жительства обвиняемой.

«Да, подтверждаю эту информацию. Постановлением от 30 октября Лефортовского суда арестованы денежные счета Цуркан на данную сумму», — сказала РБК пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.

ТАСС добавляет, что ранее суд наложил обеспечительный арест еще на три банковских счета Цуркан на 500 млн руб. Таким образом, общая сумма, которая находится под арестом в рамках расследования уголовного дела, составляет около 1 млрд руб.

Цуркан — экс-член правления «Интер РАО», где курировала экспорт и импорт электроэнергии. В июне 2018 года стало известно, что ее арестовали по подозрению в шпионаже, обыски по этому делу прошли в Министерстве энергетики.