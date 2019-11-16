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Дело о шпионаже Цуркан ,  
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Суд арестовал счета подозреваемой в шпионаже Цуркан на ₽451 млн
С учетом предыдущих обеспечительных мер в отношении Карины Цуркан общая сумма ее средств под арестом составила 1 млрд руб. По версии следствия, во время работы в «Интер РАО» она передавала секретные сведения разведке Молдавии
Карина Цуркан (Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости)

Лефортовский суд Москвы в качестве обеспечительной меры арестовал счета и денежные средства подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан, бывшего члена правления «Интер РАО», на сумму 451 млн руб., сообщает ТАСС. Деньги были изъяты из банковских сейфов, а также по месту жительства обвиняемой.

«Да, подтверждаю эту информацию. Постановлением от 30 октября Лефортовского суда арестованы денежные счета Цуркан на данную сумму», — сказала РБК пресс-секретарь Лефортовского суда Ксения Первовласенко.

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ТАСС добавляет, что ранее суд наложил обеспечительный арест еще на три банковских счета Цуркан на 500 млн руб. Таким образом, общая сумма, которая находится под арестом в рамках расследования уголовного дела, составляет около 1 млрд руб.

Цуркан — экс-член правления «Интер РАО», где курировала экспорт и импорт электроэнергии. В июне 2018 года стало известно, что ее арестовали по подозрению в шпионаже, обыски по этому делу прошли в Министерстве энергетики.

По версии следствия, Цуркан была завербована разведкой Молдавии и среди прочего передала спецслужбам этой страны «проект документа Минэнерго об отдельных аспектах действий российских энергетических компаний на канале международного сотрудничества». Источники РБК утверждали, что подозреваемая в том числе передавала информацию о поставках электроэнергии в Крым и самопровозглашенные республики Донбасса. Защита Цуркан называет доказательства по делу сфальсифицированными, бывшая топ-менеджер свою вину не признает.

Авторы: Артём Губенко, Артем Афонский
Теги: шпионаж, арест, Карина Цуркан
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