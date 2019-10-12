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Политика ,  
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Адвокат сообщил о связи помогавшего Джулиани выходца из СССР с Фирташем
Связь бизнесмена Льва Парнаса с олигархом Фирташем означает появление «нового интригующего персонажа в драме вокруг попытки объявить импичмент Трампу», пишет Reuters
Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ (Фото: Маркив Михаил / ТАСС)

Американский бизнесмен Лев Парнас, связанный с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, работал на юристов украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом Reuters сообщил Джон Дауд, представляющий интересы Парнаса.

В четверг, 10 октября, Парнас (уроженец Украины) и еще один американский бизнесмен Игорь Фруман (уроженец Белоруссии), связанные с Джулиани, были арестованы после задержания в аэропорту при попытке покинуть страну. Из текста обвинительного заключения, который публиковала газета The Wall Sreet Journal, следует, что Фруман и Парнас в том числе фальсифицировали предоставляемые федеральной избирательной комиссии США финансовые данные о пожертвовании $325 тыс. политическому фонду, который поддерживал кандидатов — сторонников Трампа.

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Адвокат Дауд сообщил агентству, что Парнас был переводчиком у юристов, представляющих интересы Фирташа, — американские власти обвиняют украинского бизнесмена во взятках, с 2014 года он находится в Австрии, где идут судебные споры о его экстрадиции. Американская юридическая фирма DiGenova & Toensing подтвердила Reuters, что Парнас работал с ними в качестве переводчика, так как Фирташ не говорит по-английски.

Более того, оба бизнесмена сотрудничали с Фирташем в течение нескольких месяцев до начала судебных разбирательств, утверждает знакомый с ситуацией источник Reuters. Фирташ «финансировал» деятельность Парнаса и Фрумана, заявил еще один собеседник агентства без уточнения подробностей.

Сам Джулиани рассказал Reuters, что Парнас и Фруман помогали ему «находить людей на Украине». Он сообщил, что оба мужчины в течение последних месяцев неоднократно («от трех до шести раз») были в Вене, где проживает Фирташ, но не назвал причину поездок. Парнас ранее говорил Reuters, что обвинения в отношении украинского бизнесмена сфабрикованы.

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«Связь [бизнесмена] с олигархом Фирташем означает появление нового интригующего персонажа в драме вокруг попытки объявить импичмент Трампу», — пишет Reuters.

Как отмечала WSJ, арест бизнесменов может иметь отношение к процедуре импичмента американского президента, начатого из-за возможного давления Трампа на президента Украины Владимира Зеленского по поводу расследования, связанного с сыном Джо Байдена — вероятного противника Трампа на предстоящих президентских выборах. Фруман и Парнас якобы помогали Джулиани заставить Украину провести это расследование. Американские парламентарии «в рамках процедуры импичмента стремятся допросить пару [бизнесменов] об их вовлеченности в действия Джулиани», заключает Reuters.

Автор: Артём Губенко
Теги: Дмитрий Фирташ, Рудольф Джулиани, адвокат
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