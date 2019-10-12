Адвокат сообщил о связи помогавшего Джулиани выходца из СССР с Фирташем

Адвокат сообщил о связи помогавшего Джулиани выходца из СССР с Фирташем

Связь бизнесмена Льва Парнаса с олигархом Фирташем означает появление «нового интригующего персонажа в драме вокруг попытки объявить импичмент Трампу», пишет Reuters

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ (Фото: Маркив Михаил / ТАСС)

Американский бизнесмен Лев Парнас, связанный с личным адвокатом президента США Дональда Трампа Рудольфом Джулиани, работал на юристов украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом Reuters сообщил Джон Дауд, представляющий интересы Парнаса.

В четверг, 10 октября, Парнас (уроженец Украины) и еще один американский бизнесмен Игорь Фруман (уроженец Белоруссии), связанные с Джулиани, были арестованы после задержания в аэропорту при попытке покинуть страну. Из текста обвинительного заключения, который публиковала газета The Wall Sreet Journal, следует, что Фруман и Парнас в том числе фальсифицировали предоставляемые федеральной избирательной комиссии США финансовые данные о пожертвовании $325 тыс. политическому фонду, который поддерживал кандидатов — сторонников Трампа.

Адвокат Дауд сообщил агентству, что Парнас был переводчиком у юристов, представляющих интересы Фирташа, — американские власти обвиняют украинского бизнесмена во взятках, с 2014 года он находится в Австрии, где идут судебные споры о его экстрадиции. Американская юридическая фирма DiGenova & Toensing подтвердила Reuters, что Парнас работал с ними в качестве переводчика, так как Фирташ не говорит по-английски.

Более того, оба бизнесмена сотрудничали с Фирташем в течение нескольких месяцев до начала судебных разбирательств, утверждает знакомый с ситуацией источник Reuters. Фирташ «финансировал» деятельность Парнаса и Фрумана, заявил еще один собеседник агентства без уточнения подробностей.