Минтруд составил образец заявления об отказе от депутатской пенсии

После принятия закона о праве российских парламентариев отказаться от доплаты к пенсии Минтруд разработал форму соответствующего заявления. Заполнив ее, депутаты и сенаторы уже не смогут поменять свое решение

Фото: Олег Яковлев / РБК

Минтруд России разработал форму заявления для депутатов Госдумы и членов Совета Федерации, подписав которое депутаты и сенаторы смогут отказаться от положенных парламентариям повышенных пенсий. ​Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Закон, предоставляющий думцам и сенаторам право отказаться от пенсионных надбавок, парламентарии приняли этой осенью. Он вступит в силу 1 января 2019 года.

Чтобы отказаться от полагающейся по закону надбавки к пенсии, парламентарии должны направить заявление на имя министра труда. Среди прочего в документе необходимо будет указать, что подписавший заявление согласен с тем, что в дальнейшем поменять свое решение уже не сможет, следует из проекта, подготовленного Министерством труда.

Закон о праве депутатов отказаться от повышенной пенсии был внесен в Госдуму по инициативе «Единой России» после начала подготовки к повышению возраста выхода на пенсию для большинства россиян.

«Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих. Считаю, что здесь важен сам принцип: начинать нужно с самих себя. В связи с этим считаю, что будет правильным, если депутаты и сенаторы, представляющие нашу партию, внесут изменения в закон о статусе члена Совета Федерации и депутата Государственной думы, устранят сложившееся неравенство и отменят себе преференции», — заявил тогда секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

Единороссам, которые уже получают повышенную пенсию, рекомендовали от нее отказаться.



РБК провел опрос депутатов, которые к моменту вступления нового закона в силу смогут рассчитывать на получение повышенной пенсии, и обнаружил, что из 74 человек пойти на это готовы только шестеро. Это, в частности, члены «Единой России» Николай Гончар, Василий Максимов, Николай Борцов и Владислав Резник. Также ответили утвердительно главы фракций ЛДПР Владимир Жириновский и «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

При этом резко против отказа от пенсионных надбавок высказались 15 человек. Еще 33 депутата, выслушав вопрос корреспондента РБК, уклонились от ответа.

На доплату к пенсии могут претендовать депутаты, проработавшие в Госдуме не менее пяти лет. Согласно закону им полагается доплата в размере 50% от так называемого денежного вознаграждения депутата Госдумы, его размер составляет в 2018 году 84 тыс. 774 руб. Таким образом, согласно раскрытым Госдумой данным, пенсия депутата, отработавшего в Думе хотя бы один полный срок, составляет 46 626 руб.; пенсия депутата, отработавшего на посту в Думе более десяти лет, — 63 581 руб.​