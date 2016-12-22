«Спрошу у жены»: готовы ли депутаты отказаться от пенсионной надбавки

В преддверии рассмотрения в Совете Федерации закона о добровольном отказе парламентариев от пенсионной надбавки РБК опросил депутатов пенсионного возраста, пойдут ли они на это. На сокращение доходов согласились всего шесть из них

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

25 октября Госдума в третьем чтении приняла закон, позволяющий членам обеих палат Федерального собрания добровольно отказаться от получения пенсионной надбавки к страховой пенсии по истечении срока полномочий.

В случае одобрения верхней палатой и подписания президентом закон, одним из авторов которого выступил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, вступит в силу 1 января 2019 года. К этому моменту в Думе будет 74 депутата, которые могут претендовать на надбавку, — это женщины в возрасте от 56 лет и шести месяцев и мужчины от 61 года и шести месяцев со стажем работы в парламенте минимум пять лет.

РБК опросил их, готовы ли они отказаться от дополнения в несколько десятков тысяч рублей к своей пенсии.

«На пенсию не собираюсь»

Почти половина опрошенных — 33 человека — уклонились от ответа. Эти депутаты либо отказались от комментариев, либо ответили, что пока не решили, либо сказали, что не собираются выходить на пенсию из парламента.

Галина Хованская («Справедливая Россия»): «Не отвечаю на такие вопросы. Это провокация».

«А я не собираюсь оканчивать срок полномочий [в Госдуме], на пенсию не собираюсь, так что ко мне персонально это не относится», — заявила депутат Елена Панина («Единая Россия»).

Депутат от «Справедливой России» Галина Хованская заявила, что не отвечает на подобные вопросы, назвав их провокацией.

«Спрошу у жены», — ответил эсэр Федот Тумусов, воздержавшись от дальнейших комментариев. Вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что пока не собирается выходить на пенсию. «Вот вернется советская власть — откажемся и от зарплат, и от пенсий», — пообещал коммунист Николай Иванов.

«Когда закончится срок полномочий, тогда и скажу, что решила», — сказала депутат от «Единой России» Лариса Шойгу. Так же ответила коммунистка Ольга Алимова. Зато она заметила, что «заявления молодых депутатов об отказе от пенсий выглядят просто смешно».

«Не хватает на еду и одежду»

Еще 15 депутатов категорично заявили, что не намерены отказываться от надбавки.

Сильнее всего возмущались предложением отказаться от нее коммунисты. «Во-первых, там не такая уж большая пенсия. А во-вторых, я на одну свою трудовую пенсию не проживу. Я плачу за квартиру 12 тыс. руб. и пью лекарств на 18 тыс. в месяц. Мне уже на еду и одежду не хватит», — объяснил Николай Арефьев (КПРФ).

«А почему я должен отказываться? Смысл какой?» — ответил вопросом на вопрос депутат-коммунист режиссер Владимир Бортко.

Владимир Кашин (КПРФ): «Если 450 депутатов откажутся от своей надбавки, от этого легче не станет».

«Я в глупые игры не играю», — заявил депутат от КПРФ Олег Смолин.

«Я живу на одну зарплату. Никаких накоплений у меня нет. Думаю, эти деньги нам не помешают. Не могу вот так [деньги] отдавать в никуда. Государство государством, я бы лучше помогал нашему фонду ветхого жилья в своем регионе или просто детей бы отправил на каникулы. Так чтобы вообще отказаться — не могу я», — заметил его однопартиец Владимир Поздняков.

«Сейчас, ага, побежала отказываться. Мне еще не на пенсию», — заявила депутат от КПРФ, глава комитета по делам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева.

«Турчак внес популистскую инициативу с молодыми депутатами. Они (авторы законопроекта. — РБК) просто пиар устроили. Я считаю, что это дело (надбавку. — РБК) я заслужил: я достаточно долго работаю», — заявил РБК коммунист Валентин Шурчанов.

Валентин Шурчанов (КПРФ): «Пусть Турчак сам до пенсии доживет и потом вносит эти предложения, дай бог ему здоровья».

«Смысл закона не вполне понятен» Законопроект об отказе от пенсионной надбавки внесли в Думу представители «Единой России». С инициативой выступил секретарь генсовета партии, 42-летний сенатор Андрей Турчак. «Мы не можем рассчитывать на понимание и поддержку наших граждан, если принимаемые решения не касаются нас самих», — пояснил он. Законопроект вносит поправки в федеральный закон «О статусе депутата и сенатора». По действующему закону «О статусе депутата» гражданин России, не менее пяти лет занимавший кресло депутата или сенатора, имеет право на ежемесячную доплату к страховой пенсии по старости (инвалидности). Тем​, кто проработал в Госдуме от пяти до десяти лет, полагается доплата 46,6 тыс. руб. Тем, кто проработал более десяти лет, — 63,6 тыс. руб. Статья, в которую внесены поправки, предполагала, что ежемесячная доплата к пенсии устанавливается по заявлению депутата или сенатора решением министра труда и соцзащиты. Теперь она гласит, что от этой надбавки к пенсии можно добровольно отказаться. Для этого достаточно написать заявление на имя министра. Отказ от надбавки к пенсии является «безусловным и не подлежащим отзыву», говорится в пояснительной записке к законопроекту. Смысл данного закона не вполне понятен, так как никаких принципиальных изменений он не несет, отмечает заместитель директора Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Юрий Горлин. Депутаты и сенаторы и раньше могли отказаться от получения надбавки, для этого просто нужно было не подавать соответствующее заявление, объясняет он. Рассмотрение закона в Совете Федерации запланировано на 7 ноября. Затем закон идет на подпись президенту, после чего должен вступить в силу.

Были и депутаты от «Единой России», открыто выразившие несогласие с предлагаемой мерой. «Не буду [отказываться от надбавки]. За эти 25 лет я могла бы иметь больший доход, работая в другом месте, более спокойном», — объяснила свое решение депутат Валентина Пивненко.

Светлана Максимова («Единая Россия»): «Не могу сказать, что мы жируем... Живу я очень скромно, я даже с этой зарплаты не могу отложить ничего для себя».

С ней согласна коллега по фракции Светлана Максимова. «Не могу сказать, что мы жируем. Люди не понимают, что мы живем на два дома, что мы должны хорошо выглядеть, что мы все время по телевидению — это очень тяжело», — заявила она. По словам Максимовой, у нее «практически 50% от дохода уходит на избирателей» — на путевки, на ноутбуки, оплату лечения детям. «А сколько церкви помогаем… Живу я очень скромно, я даже с этой зарплаты не могу отложить ничего для себя. Квартира служебная, да; машину тоже женщинам-депутатам выдают, ну нас же в Думе не так много», — завершила депутат.

«Нетипичный депутат»

О намерении отказаться от надбавки заявили шесть опрошенных. Во фракции «Единая Россия» это готовы сделать Николай Гончар, Василий Максимов, Николай Борцов и Владислав Резник.

«Я голосовал за повышение пенсионного возраста, — обосновал свой ответ Гончар. — Когда я проголосовал — а мне 72 года, я задал себе вопрос: я так голосую, потому что меня это не касается? Мне захотелось ответить себе на этот вопрос».

Резник ответил, что откажется от надбавки в знак солидарности. «Я, наверное, нетипичный депутат Думы. Если вы посмотрите мою декларацию, из нее видно, что пенсионная надбавка для меня не является решающей, так что в знак солидарности, безусловно, откажусь», — отметил оправданный недавно фигурант дела о «русской мафии» в Испании (за 2017 год Резник задекларировал 29,8 млн руб. дохода).

Владислав Резник («Единая Россия»): «Я, наверное, нетипичный депутат Думы. Если вы посмотрите мою декларацию, из нее видно, что пенсионная надбавка для меня не является решающей, так что в знак солидарности, безусловно, откажусь».

Кого в Думе коснется закон В соответствии с законом об увеличении пенсионного возраста отдельным категориям граждан пенсионный возраст депутатов с 1 января 2019 года составит 56 лет и шесть месяцев для женщин и 61 год и шесть месяцев для мужчин. К 1 января 2019 года в Госдуме будут работать как минимум 133 депутата-пенсионера — это мужчины в возрасте 61,5 года и старше и женщины от 56,5 года и старше. Однако только 74 депутата работали в других составах Госдумы, а значит, имеют право на ежемесячную доплату к пенсии по старости. По закону «О статусе депутата» гражданину России, являвшемуся сенатором или депутатом Госдумы, имеющему одновременно право на депутатскую доплату к пенсии, а вместе с ней на пенсию за выслугу лет, ежемесячное пожизненное содержание, ежемесячную доплату к пенсии или на дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, устанавливается депутатская доплата к пенсии или одна из иных указанных выплат по его выбору.

«У нас на фракции было довольно долгое обсуждение. Я поддержал этот закон. Что ж я буду теперь назад пятками?» — обосновал свой ответ Максимов.

«Заявления похожи на лукавство»

На вопрос РБК об отказе от депутатской надбавки положительно ответили также руководитель фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов и глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский. Глава либерал-демократов, который является единственным депутатом пенсионного возраста в своей фракции, заявил, что все депутаты от ЛДПР напишут заявления на отказ от надбавок. «Многим депутатам и 40 лет нет, есть и моложе 30. Так что до пенсии большинству из них еще долго», — добавил он.

Миронов подчеркнул, что «сегодня без всякого закона ничто не мешает депутатам отказываться от части пенсии или зарплаты, которая тоже немаленькая, и направлять эти средства на благотворительность».

Глава фракции КПРФ Геннадий Зюганов не ответил на звонки РБК. Пресс-секретарь Зюганова депутат Госдумы Александр Ющенко сказал РБК, что не решается задать главе фракции этот вопрос. «Эти деньги (надбавки. — РБК) не решат экономическую задачу. У нас есть гарантии того, что эти деньги пойдут на благое дело? Нет. Поэтому здесь нужно принять пакет законов, которые предлагала КПРФ, в частности ввести прогрессивную шкалу налогов, закон о детях войны и т.д. А за этой инициативой скрывается уход от реальных проблем», — заявил он.

РБК задал аналогичный вопрос и главе фракции «Единая Россия» Сергею Неверову, хотя он пока не достиг возраста, который позволяет претендовать на надбавку по окончании работы в Думе.

«Давайте сразу уточним, что от пенсионной надбавки можно отказаться только тогда, когда вы достигаете пенсионного возраста. И, на мой взгляд, заявления об «отказе от преференций» тех, кому до этого возраста еще очень далеко, похожи на лукавство, — заявил Неверов. — Что же касается моего пенсионного обеспечения, то оно будет начисляться с учетом моей работы на шахте и общего трудового стажа, который к 65 годам будет составлять почти 45 лет».

54-летний председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя законопроект о добровольном отказе парламентариев от пенсионных доплат, заявил, что поддерживает его. «Достаточно один раз все взвесить и принять решение, такое право у депутатов должно быть. Поэтому надеюсь, что все поддержат этот законопроект, но говорю за себя», — заявил он (цитата по ТАСС). Однако от ответа на вопрос, откажется ли он от надбавки, председатель палаты уклонился. «Мне еще рано думать об этом», — сказал Володин телеканалу «Дождь». На момент публикации материала Володин не ответил на запрос РБК.

Еще четверо из 74 опрошенных депутатов-пенсионеров отметили, что норма о пенсионной надбавке на них не распространяется, так как они получают другое пенсионное обеспечение.

16 парламентариев не отвечали на звонки и сообщения корреспондента РБК на протяжении недели.