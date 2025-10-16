В Совфеде оценили возможные последствия разговора Путина и Трампа

Карасин: разговор с Путиным может повлиять на встречу Трампа с Зеленским

Беседа президентов по телефону позволила им обменяться взглядами и наметить пути решения имеющихся проблем, отметил сенатор Карасин. Политолог Лукьянов считает, что Трамп не хочет занимать в конфликте сторону той или иной страны

Дональд Трамп (Фото: whitehouse / X)

Телефонный разговор между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом — это позитивный фактор, беседа может оказать влияние на встречу американского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским, заявил РБК глава комитета Совета Федерации по международным делам, бывший замглавы МИД России Григорий Карасин.

«Сам факт довольно подробного телефонного разговора президентов России и Соединенных Штатов — это, несомненно, позитивный фактор, потому что он позволил обменяться взглядами, подумать о том, как продолжать контакты, как решать назревшие проблемы. <...> То, что контакт состоялся, говорит во многом о продуктивной и предсказуемой картинке, которая будет влиять на характер этой встречи [Трампа] с главой киевского режима», — отметил Карасин.

Он добавил, что анонсированные возможные контакты Москвы и Вашингтона в ближайшее время, в том числе на уровне президентов, «обнадеживают».

Сенатор участвовал в экспертных консультациях России и США по безопасности судоходства в акватории Черного моря в марте этого года в Эр-Рияде.

Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов отметил, что действия Трампа показывают его нежелание «оказаться в положении, когда он должен окончательно сделать выбор в пользу Украины и начать давление на Россию, в том числе путем военных поставок».

«Он этого не хочет — по каким причинам, непонятно: то ли потому, что он так видит сущность этого конфликта, или потому, что ему больше нравится как личность Путин, чем Зеленский, или потому, что считает, что Америке вообще надо дистанцироваться и нельзя втягиваться ни на одной стороне», — сказал Лукьянов.

По его мнению, сейчас нет гарантий, что контакты дадут результат, отличный от предыдущих, но Трамп «считает, что таким путем он подведет стороны к некоему соглашению, в том числе за счет того, что успехи российской стороны будут постепенно толкать европейцев и украинцев к признанию некоторых реалий».

Что сообщил Трамп по итогам переговоров с Путиным

Американский президент оценил беседу как продуктивную и сообщил о договоренностях провести на будущей неделе встречу высокопоставленных советников из двух стран, а затем встречу между ним и Путиным в Будапеште. Также он отметил, что главы государств обсуждали торговлю между Россией и США после завершения конфликта на Украине.

Трамп пообещал, что проинформирует об итогах разговора Зеленского на встрече 17 октября.

Что сообщил Кремль по итогам беседы

Помощник президента Юрий Ушаков назвал разговор содержательным, откровенным и доверительным. Он уточнил, что это была восьмая по счету беседа, ее инициировала российская сторона.

Ушаков подтвердил, что есть договоренности о встрече двух президентов в Будапеште. Место предложил Трамп, а Путин идею поддержал. Подготовка к контактам начнется с общения по телефону главы МИДа Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио.

Помощник отметил, что Путин выразил заинтересованность российской стороны в достижении урегулирования мирным путем и указал на стратегическую инициативу России в конфликте. Президент повторил, что на ситуацию на поле боя не повлияет поставка Украине дальнобойных ракет Tomahawk от США, но такие действия ударят по отношениям Москвы и Вашингтона.