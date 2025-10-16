 Перейти к основному контенту
Переговоры России и США⁠,
0

Кремль раскрыл темы беседы Путина и Трампа

Ушаков: Путин и Трамп затронули тему Tomahawk и возможность новой встречи
Сюжет
Переговоры России и США
Трамп предложил Путину встретиться в Будапеште, тот согласился, рассказал Ушаков. По его словам, в речи президента США «сквозила» тема сложности урегулирования
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре затронули проблематику возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk и обсудили возможность проведения новой встречи. Об этом рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Представители сторон незамедлительно займутся подготовкой встречи, которая может пройти, например, в Будапеште, добавил Ушаков. С его слов, идею провести саммит в этом городе выдвинул Трамп, Путин поддержал это предложение.

«Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации», — добавил Ушаков.

В высказываниях президента США «буквально сквозила» тема сложности урегулирования российско-украинского конфликта, а один из главных тезисов Трампа заключался в колоссальных перспективах для сотрудничества Москвы и Вашингтона, которые бы появлялись в случае урегулирования продолжил помощник президента. Он отметил, что оба президента упомянули взаимные симпатии народов стран.

Российский рынок акций взлетел на 6% после разговора Путина и Трампа
Инвестиции
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп

Перед встречей президентов произойдет встреча советников президентов, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, рассказал после разговора Трамп. Место проведения их встречи еще не определено.

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей со всего мира. Мы готовы!», — отреагировал венгерский премьер Виктор Орбан. Летом он пообещал в случае визита Путина принять его «со всеми подобающими почестями».

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Полина Химшиашвили Полина Химшиашвили
Дональд Трамп Владимир Путин Юрий Ушаков Tomahawk
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
