Кремль раскрыл темы беседы Путина и Трампа

Ушаков: Путин и Трамп затронули тему Tomahawk и возможность новой встречи

Трамп предложил Путину встретиться в Будапеште, тот согласился, рассказал Ушаков. По его словам, в речи президента США «сквозила» тема сложности урегулирования

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в телефонном разговоре затронули проблематику возможных поставок Украине дальнобойных ракет Tomahawk и обсудили возможность проведения новой встречи. Об этом рассказал журналистам помощник президента Юрий Ушаков, передает корреспондент РБК.

Представители сторон незамедлительно займутся подготовкой встречи, которая может пройти, например, в Будапеште, добавил Ушаков. С его слов, идею провести саммит в этом городе выдвинул Трамп, Путин поддержал это предложение.

«Особый акцент в ходе телефонного разговора был сделан на вопросах украинского кризиса. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации», — добавил Ушаков.

В высказываниях президента США «буквально сквозила» тема сложности урегулирования российско-украинского конфликта, а один из главных тезисов Трампа заключался в колоссальных перспективах для сотрудничества Москвы и Вашингтона, которые бы появлялись в случае урегулирования продолжил помощник президента. Он отметил, что оба президента упомянули взаимные симпатии народов стран.

Перед встречей президентов произойдет встреча советников президентов, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио, рассказал после разговора Трамп. Место проведения их встречи еще не определено.

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей со всего мира. Мы готовы!», — отреагировал венгерский премьер Виктор Орбан. Летом он пообещал в случае визита Путина принять его «со всеми подобающими почестями».