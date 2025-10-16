 Перейти к основному контенту
0

В Польше назвали ситуацию с БПЛА «тактически глупой и контрпродуктивной»

Сикорский: прилет БПЛА был «тактически глупой и контрпродуктивной» эскалацией
Сикорский отверг, что поставки Украине Tomahawk не будут являться провокацией. Он считает, что ракеты можно использовать для ударов по российским НПЗ
Фото: Радослав Сикорский (Алексей Даничев / РИА Новости)
Фото: Радослав Сикорский (Алексей Даничев / РИА Новости)

Глава МИД Польши Радослав Сикорский, говоря об инциденте с дронами, обвинил Россию в «тактически глупой и контрпродуктивной» эскалации конфликта на Украине. Об этом пишет The Gardian.

Издание получило доступ к пресс-релизу, который будет опубликован в четверг. Согласно документу, Европейская комиссия призовет полностью подготовить систему защиты от беспилотников к концу 2027 года в рамках проекта, известного как «стена дронов».

«Стена дронов» — это инициатива стран Евросоюза по созданию единой системы защиты от беспилотных летательных аппаратов на восточной границе ЕС. Идея заключается в том, чтобы объединить средства радиоэлектронной борьбы, радары, системы ПВО и специальные комплексы для обнаружения и перехвата дронов.

Сикорский также отверг опасения России по поводу того, что поставка Украине американских крылатых ракет Tomahawk будет являться провокацией. По словам Сикорского, Tomahawk можно использовать для нанесения ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Глава МИД Польши заявил о планах Украины воевать еще три года
Политика
Фото:Сергей Коровайный / Reuters

Обсуждения о создании «стены дронов» в ЕС ведутся с мая 2024 года. С этой инициативой в сентябре 2025 года также выступил Кубилюс после инцидентов, связанных с беспилотниками, сбитыми на польской границе. К переговорам по этому вопросу также подключили Украину.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что создание любых стен, в том числе «стены дронов», — заведомо плохая идея.

Варшава обвинила Москву в нарушении своего воздушного пространства. По словам польских военных, в ночь на 10 сентября над территорией страны были зафиксированы беспилотники, которые власти Польши сочли российскими.

В российском посольстве в Варшаве отметили, что дроны двигались со стороны Украины. Минобороны России сообщило, что удары по территории Польши не планировались.

