Медведев заявил, что всех участников боев «в депутаты точно не надо»
Участникам военной операции на Украине не обязательно становиться депутатами после ухода со службы, заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.
«Ну и в отношении того, чтобы и участники СВО, и вообще активные люди не связывали свою политическую активность только с депутатством, то это абсолютно точно. Дело в том, что здесь многие и наши товарищи, и в целом многие члены нашей партии являются депутатами. Но это отдельная работа, она кому-то нравится, кому-то — нет, неважно, кстати, какой уровень депутатства, хоть Государственная дума. Это все-таки отдельная очень специфическая работа», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Некоторым людям такая работа кажется интересной, другим же необходим иной «оперативный простор», отметил Медведев.
«Пусть в том числе и участники СВО занимаются активно другими делами — образованием, медициной, бизнесом. Есть куда силы приложить. Поэтому всех в депутаты точно не надо, я так думаю», — добавил он.
В конце февраля 2024 года президент России Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для участников военной операции на Украине. Она нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих.
Президент заявил, что в переломные моменты истории на первый план выходят такие люди, как участники военной операции. Им, по словам Путина, «можно передать в будущем и доверить Россию».
В начале октября президент объявил о назначении бывшего командира батальона «Спарта», спикера парламента ДНР Артема Жоги своим полпредом на Урале. Он рассказал, что еще четыре выпускника программы будут работать на разных должностях в администрации президента, еще один человек будет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, другой — заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга и еще один — заместителем губернатора Калужской области.
В Кремле подчеркнули, что все назначения участников программы «Время героев» на государственные должности носят рациональный характер. В этом процессе нет «кампанейщины» и он растянут по времени, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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