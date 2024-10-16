Медведев заявил, что всех участников боев «в депутаты точно не надо»

Участникам военной операции «есть куда силы приложить»: в частности, они могут заняться образованием, медициной и бизнесом, считает Медведев. Депутатская работа, по его словам, интересна не всем

Тренировка штурмовых групп ВС РФ в Херсонской области (Фото: Алексей Коновалов / ТАСС)

Участникам военной операции на Украине не обязательно становиться депутатами после ухода со службы, заявил зампред Совбеза России, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с руководителями региональных исполкомов партии.

«Ну и в отношении того, чтобы и участники СВО, и вообще активные люди не связывали свою политическую активность только с депутатством, то это абсолютно точно. Дело в том, что здесь многие и наши товарищи, и в целом многие члены нашей партии являются депутатами. Но это отдельная работа, она кому-то нравится, кому-то — нет, неважно, кстати, какой уровень депутатства, хоть Государственная дума. Это все-таки отдельная очень специфическая работа», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Некоторым людям такая работа кажется интересной, другим же необходим иной «оперативный простор», отметил Медведев.

«Пусть в том числе и участники СВО занимаются активно другими делами — образованием, медициной, бизнесом. Есть куда силы приложить. Поэтому всех в депутаты точно не надо, я так думаю», — добавил он.

В конце февраля 2024 года президент России Владимир Путин объявил о запуске кадровой программы «Время героев» для участников военной операции на Украине. Она нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих.

Президент заявил, что в переломные моменты истории на первый план выходят такие люди, как участники военной операции. Им, по словам Путина, «можно передать в будущем и доверить Россию».

В начале октября президент объявил о назначении бывшего командира батальона «Спарта», спикера парламента ДНР Артема Жоги своим полпредом на Урале. Он рассказал, что еще четыре выпускника программы будут работать на разных должностях в администрации президента, еще один человек будет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, другой — заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга и еще один — заместителем губернатора Калужской области.

В Кремле подчеркнули, что все назначения участников программы «Время героев» на государственные должности носят рациональный характер. В этом процессе нет «кампанейщины» и он растянут по времени, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.