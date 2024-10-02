Артем Жога стал полпредом Путина на Урале
Президент Владимир Путин назначил бывшего командира батальона «Спарта», спикера парламента ДНР Артема Жогу своим полпредом на Урале. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.
Указ вступил в силу со дня его подписания.
Ранее полпредом был Владимир Якушев. В конце сентября он стал сенатором от Тюменской области. О том, что на посту полпреда в УрФО его сменит Жога, ранее писал «Коммерсантъ».
Артем Жога стал командиром «Спарты» после гибели своего сына, занимавшего этот пост. Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года под Волновахой. В тот же день ему было присвоено звание Героя ДНР, на следующий — звание Героя России «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга».
В сентябре 2023 года Артема Жогу избрали спикером парламента ДНР.
В декабре того же года Жога попросил Путина выдвинуться на выборы главы государства в 2024 году, на что тот ответил согласием. После этого Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила спикера парламента ДНР в «коллаборационизме» и «пособничестве государству-агрессору». Ранее Жога был заочно приговорен на Украине к 12 годам тюрьмы за участие «в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях».
По информации «Коммерсанта», на должность спикера парламента ДНР в связи с назначением Жоги на другой пост рассматривается кандидатура депутата регионального заксобрания трех созывов, Героя ДНР и комбата Шахтерской дивизии Константина Кузьмина (позывной Шахтер). Это формирование было создано в 2014 году и позже стало известно как 3-й батальон территориальной обороны имени 383-й Шахтерской стрелковой дивизии Народной милиции ДНР (после присоединения к России вошел в Первый армейский корпус Вооруженных сил России).
Также возможными кандидатами являются глава комитета парламента по ЖКХ, член регионального исполнительного комитета «Единой России» Анна Кондрыкинская, первый вице-спикер парламента и первый заместитель секретаря регионального подразделения «Единой России» Сергей Прокопенко, заместители секретаря Валерий Скороходов и Алексей Муратов, сказали газете источники.
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