Артем Жога стал полпредом Путина на Урале

Жога, который является спикером парламента ДНР, сменил на посту полпреда в УрФО Владимира Якушева, который в конце сентября стал сенатором от Тюменской области

Артем Жога (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин назначил бывшего командира батальона «Спарта», спикера парламента ДНР Артема Жогу своим полпредом на Урале. Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее полпредом был Владимир Якушев. В конце сентября он стал сенатором от Тюменской области. О том, что на посту полпреда в УрФО его сменит Жога, ранее писал «Коммерсантъ».

Артем Жога стал командиром «Спарты» после гибели своего сына, занимавшего этот пост. Владимир Жога погиб 5 марта 2022 года под Волновахой. В тот же день ему было присвоено звание Героя ДНР, на следующий — звание Героя России «за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга».

В сентябре 2023 года Артема Жогу избрали спикером парламента ДНР.

В декабре того же года Жога попросил Путина выдвинуться на выборы главы государства в 2024 году, на что тот ответил согласием. После этого Служба безопасности Украины (СБУ) заочно обвинила спикера парламента ДНР в «коллаборационизме» и «пособничестве государству-агрессору». Ранее Жога был заочно приговорен на Украине к 12 годам тюрьмы за участие «в террористической организации и незаконных вооруженных формированиях».

По информации «Коммерсанта», на должность спикера парламента ДНР в связи с назначением Жоги на другой пост рассматривается кандидатура депутата регионального заксобрания трех созывов, Героя ДНР и комбата Шахтерской дивизии Константина Кузьмина (позывной Шахтер). Это формирование было создано в 2014 году и позже стало известно как 3-й батальон территориальной обороны имени 383-й Шахтерской стрелковой дивизии Народной милиции ДНР (после присоединения к России вошел в Первый армейский корпус Вооруженных сил России).

Также возможными кандидатами являются глава комитета парламента по ЖКХ, член регионального исполнительного комитета «Единой России» Анна Кондрыкинская, первый вице-спикер парламента и первый заместитель секретаря регионального подразделения «Единой России» Сергей Прокопенко, заместители секретаря Валерий Скороходов и Алексей Муратов, сказали газете источники.