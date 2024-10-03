Кремль исключил «кампанейщину» в назначениях для участников спецоперации

О запуске программы «Время героев» Путин объявил в конце февраля, подчеркнув, что участникам военной операции можно «передать в будущем и доверить Россию». Песков объяснил длительность назначений отсутствием «кампанейщины»

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Процесс назначения участников программы «Время героев» на государственные должности растянут по времени, поскольку в нем нет «кампанейщины». Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это процесс, который растянут по времени. Все назначения носят рациональный абсолютно характер. Здесь нет и не может быть никакой кампанейщины, это связано с уровнем квалификации участников этой программы и с процессом подготовки. Поэтому процесс будет продолжаться. Он не единовременный, а растянутый по времени», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, когда стоит ожидать новых назначений участников программы.

Также у представителя Кремля спросили, может ли в перспективе участник боевых действий возглавить государство, по примеру ветеранов Великой Отечественной войны Никиты Хрущева и Леонида Брежнева. «По Конституции — может. У нас в Конституции четко прописано, кто может возглавить государство», — отметил Песков.

Согласно Конституции, президентом России может быть избран гражданин страны, не моложе 35 лет, постоянно проживающий в России не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее гражданства иностранного государства либо вида на жительство.

Государственная программа «Время героев» для участников военной операции на Украине нацелена на подготовку высококвалифицированных руководителей из числа бывших и действующих военнослужащих. Для военных, которые находятся в зоне боевых действий, открыты специальные центры дистанционной оценки.

О запуске программы президент Валидмир Путин объявил в послании Федеральному собранию в конце февраля, подчеркнув, что участникам военной операции на Украине можно «передать в будущем и доверить Россию».

Накануне глава государства объявил о назначении бывшего командира батальона «Спарта», спикера парламента ДНР Артема Жоги своим полпредом на Урале. Вместе с тем он рассказал, что еще четыре выпускника программы будут работать на разных должностях в администрации президента, еще один человек будет советником руководителя Федерального агентства воздушного транспорта, еще один — заместителем председателя комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга и еще один — заместителем губернатора Калужской области