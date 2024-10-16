Бывшего брянского замгубернатора арестовали после просьбы Богомаза к ФСБ

19 сентября губернатор Богомаз заявил, что «по его инициативе» ФСБ проводит проверку в отношении Петроченко. 18 сентября Путин наградил Петроченко медалью «За заслуги перед Отечеством». В тот же день чиновник был уволен

Александр Петроченко (Фото: moscowcourts / Telegram)

Басманный районный суд Москвы арестовал бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Петроченко, сообщается в телеграм-канале судов общей юрисдикции города.

«Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Петроченко Александра Сергеевича на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 14 декабря 2024 года», — говорится в сообщении.

В суде не уточнили, в чем обвиняют Петроченко.

19 сентября губернатор Александр Богомаз заявил, что «по его инициативе» ФСБ проводит проверку в отношении Петроченко. С чем именно связана проверка, Богомаз не уточнил. «Я неоднократно говорил, что самое главное — работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое», — отметил тогда он. Он также сообщил, что регион занимает «лидирующие позиции по уровню доверия граждан к власти, в полном взаимодействии с силовыми структурами ведется борьба со всеми возможными проявлениями коррупции на любом уровне!»

В тот же день стало известно, что 18 сентября президент Владимир Путин наградил Александра Петроченко медалью «За заслуги перед Отечеством» II степени «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». На сайте регионального правительства было указано, что с поста вице-губернатора Петроченко был уволен 18 сентября.

Петроченко стал врио замгубернатора Брянской области в апреле 2022 года. В правительстве Брянской области Петроченко курировал в основном сферу безопасности. Он также отвечал за координацию работы мировых судей, управления госзакупок, областной жилинспекции и другие вопросы.

В марте прошлого года Басманный суд заключил под стражу временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елену Егорову и Татьяну Кулешову по делу о получении взятки 4,4 млн руб. По версии следствия, деньги были переданы через посредников от предпринимателя Валентины Автушенко за поставки компьютеров на 88 млн руб. в рамках нацпроекта «Образование». Экс-чиновницы не признали свою вину.

Егорова была врио замгубернатора с 1 апреля 2022 года и занималась сферой образования, науки и культуры области. Кулешова заняла должность 28 апреля 2021 года и курировала деятельность в сфере информационной и внутренней политики.

В октябре этого года ТАСС сообщал, что суд арестовал принадлежащие Егоровой и Кулешовой три автомобиля, шесть квартир, в том числе в Санкт-Петербурге, два земельных участка, а также денежные средства, обнаруженные при обыске.