Суд арестовал квартиры и машины двух экс-замгубернатора Брянской области

Егорова и Кулешова были задержаны в марте прошлого года по подозрению в получении взятки в размере 4,4 млн руб. за поставки компьютеров в образовательные учреждения. Суд арестовал квартиры, участки и машины женщин

Елена Егорова (Фото: Правительство Брянской области) Татьяна Кулешова (Фото: Правительство Брянской области)

Басманный районный суд в Москве арестовал недвижимость двух бывших временно исполняющих обязанности заместителей губернатора Брянской области Елены Егоровой и Татьяны Кулешовой, которые обвиняются в получении взятки в особо крупном размере. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомился ТАСС.

По данным агентства, под арест попали три автомобиля, шесть квартир, две из которых расположены в районе станции Удельная в Санкт-Петербурге, два земельных участка, а также денежные средства, обнаруженные при обыске.

Егорова была врио замгубернатора с 1 апреля 2022 года и занималась сферой образования, науки и культуры области. Кулешова заняла должность 28 апреля 2021 года и курировала деятельность в сфере информационной и внутренней политики.

В марте прошлого года Егорову и Кулешову задержали по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Женщинам предъявили обвинение по ч. 6 ст. 290 УК России и заключили под стражу. Сумма полученной взятки составила 4,4 млн руб. По версии следствия, деньги были переданы через посредников от предпринимателя Валентины Автушенко за поставки компьютеров на 88 млн руб. в рамках нацпроекта «Образование». Задержанные, а потом и обвиненные в совершении преступлений коррупционной направленности женщины свою вину не признали.