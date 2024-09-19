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Политика ,  
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Брянский губернатор попросил ФСБ проверить своего бывшего заместителя

Губернатор Брянской области Александр Богомаз попросил ФСБ проверить бывшего вице-губернатора Александра Петроченко. Об этом сам Богомаз заявил в своем Telegram.

Он подчеркнул, что ФСБ проводит проверку по «моей инициативе».

«Я неоднократно говорил, что самое главное — работать честно, а за любое нарушение последует наказание, предусмотренное законом, причем самое суровое, » — заявил Богомаз.

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