Франция анонсировала поставки Украине экспериментальных дронов-камикадзе

В ближайшие недели Украина получит разработанные во Франции дроны-камикадзе, они успешно прошли испытания, сообщил глава Минобороны республики. Россия осуждает любую военную помощь Запада, считая, что это затянет конфликт

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Разработанные во Франции дроны-камикадзе успешно прошли испытания и в ближайшие недели поступят в армию и будут направлены Украине, сообщил глава Минобороны республики Себастьян Лекорню на своей странице в X.

«Поставки на Украину и в наши вооруженные силы начнутся в ближайшие недели», — написал он, прикрепив к посту видео с тестовым запуском и взрывом беспилотника.

О разработке во Франции дронов-камикадзе Лекорню объявил в феврале, тогда она находилась на экспериментальной стадии. Глава Минобороны назвал себя инициатором этого проекта и пообещал в первую очередь поставить беспилотники Украине.

Министр также сообщил о намерении передать средства ПВО и артиллерию, в том числе не менее 78 самоходных артиллерийских установок CAESAR, в 2024 году. Он также счел недостаточной ежемесячную отправку 3 тыс. снарядов и заявил о необходимости наращивания производства во Франции.

Москва осуждает любую помощь Запада Киеву, считая, что это лишь затянет сроки конфликта и не изменит его исход. Вместе с тем президент России Владимир Путин отмечал «практически повсеместное» использование беспилотников в военной операции на Украине и призвал расширить их внедрение в войсках. В 2024 году Россия планирует нарастить производство дронов в десять раз, в прошлом году на вооружение армии поступило 140 тыс. беспилотников, утверждал глава государства.